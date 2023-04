Mossos: “L’afició del CES acostuma a respectar la normativa”

Que la notícia sigui el futbol i no una picabaralla a la Nova Creu Alta. Sense fer gaire soroll, Mossos d’Esquadra, Policia Municipal, el SEM i personal de seguretat de l’estadi, entre d’altres, organitzen un dispositiu i un protocol de seguretat abans de cada partit del Centre d’Esports Sabadell (CES). Fer-ho és la norma: analitzen i articulen un dispositiu backstage, dies abans que tingui lloc la cita esportiva a Sabadell. “Tot ha d’estar registrat, tenim un control de tot el que entra al camp: els aficionats que duen un timbal…”, explica el sotsinspector i coordinador de Seguretat dels Mossos d’Esquadra.

Els agents gestionen la seguretat de l’interior i la rodalia de l’estadi. L’afició “acostuma a respectar la normativa general”. Es refereix a les regles del joc dins de l’estadi. No fumar, ocupar seients i deixar passadissos lliures: “Això és molt important, per si cal desallotjar per seguretat”. Així i tot, es recorden les regles generals de seguretat per megafonia. Que es donin situacions de tensió dins o fora del camp és més l’excepció que la norma, però la prevenció és la prioritat dels cossos policials. És per això que es destinen unitats de l’ARRO (segons les previsions de cada partit) a la rodalia de la Nova Creu Alta “per fer front a possibles situacions conflictives”, apunten des dels Mossos.

El protocol que s’estableix a la reunió a porta tancada no sempre és el mateix. En el cas del partit contra el Barcelona Atlètic, la policia es posa en alerta. Durant la reunió de seguretat, es plantegen tots els escenaris: a quina part de l’estadi se situa l’afició contrària? Cal reforçar la vigilància? Destinar més efectius? Es preveu que arribi molta afició contrària? I l’entrada de grups radicals?

A la reunió, despleguen un mapa detallat de l’estadi i els seus entorns i divideixen l’actuació. També es passen de mà a mà unes fotografies. “Ens consta que aquests individus són neonazis, però no tenen prohibició d’accés al camp”, adverteix el responsable del dispositiu dels Mossos. Durant la reunió, els agents posen en coneixement del personal de seguretat si es preveu l’entrada de grups conflictius o individus radicals. Així, si volen entrar al camp, el personal està en alerta per sotmetre’ls a un exhaustiu control.

Es refereixen a Chicano, l’alma mater dels Boixos Nois, i un grup d’individus que el poden acompanyar. “Hem trobat adhesius amb consignes feixistes com ara Hitler era arlequinat”, reconeix el cap d’operacions del CES. I alguns grups antifeixistes han contactat amb el Centre d’Esports per fer-los arribar la seva preocupació.

Una hora i mitja abans que els arlequinats surtin a lluitar al camp, els Mossos supervisen l’estadi: “Controlem que no hi hagi cadires en mal estat, pedres o altres materials que puguin suposar un risc”. Si tot està en ordre, autoritzen l’obertura del camp. I això ja ho planifiquen durant la reunió, dos dies abans de la cita esportiva. Després d’una hora tancats a la seu de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell, i dies abans del partit, ja han establert quin serà el modus operandi policial. Però caldrà estar preparats davant de possibles imprevistos.