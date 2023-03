“No se’ns pot escapar res. Controlem qui accedeix a la Nova Creu Alta, què hi entra i què no hi pot entrar: cap arma, begudes alcohòliques i objectes que es puguin llançar”. El sotsinspector dels Mossos d’Esquadra que coordina la seguretat dels partits es mostra inflexible. La policia catalana es desplega sempre que el CES juga a casa. Els agents treballen partit a partit, conscients que no n’hi ha dos iguals: el cara a cara entre el Sabadell i el Barça Atlètic de dissabte passat va ser un repte majúscul. Més de 5.000 espectadors –el rècord de la temporada–, entre els quals hi havia un petit grup d’aficionats blaugrana radicalitzats.

El Diari s’introdueix en el dispositiu dels Mossos d’Esquadra, un entrellat complex dins i fora de l’estadi. El control dels accessos –abans i després de l’encontre–se suma a l’actuació dels agents a peu de camp i en temps real durant el partit. “És futbol i l’afició està nerviosa, però l’objectiu està clar: no hi pot haver cap alteració de l’ordre públic”.

La prèvia: gens d’alcohol ni objectes perillosos

Dues hores abans del partit, els ARRO es despleguen pels entorns i els accessos de la Nova Creu Alta, coordinats amb la Policia Municipal, el SEM i la seguretat privada del CES.

Una vintena d’agents de la policia catalana vigilen els aficionats de prop, amb l’objectiu de detectar conductes perilloses. Observen els bars de la plaça d’Olímpia, on hi ha seguidors bevent, i controlen les entrades a l’estadi. Allà comproven que no hi accedeix cap objecte no autoritzat. “No es pot entrar res que es pugui llançar al camp, des de cascos fins a begudes alcohòliques, ni simbologia extremista”, explica un agent. El personal de seguretat privada comprova les entrades, que han d’anar amb nom i cognoms, i revisa bosses i motxilles en compliment de la Llei de l’esport.

El grup d’Informació dels Mossos passa un llistat amb les cares i els noms dels grups extremistes, tant del CES com del Barça, que poden venir al partit. Identifiquen un home, d’uns cinquanta anys que va tot tatuat, i que té antecedents penals. Es revisa el que porta a sobre i se’l manté fora de l’estadi, on els ARRO custodien un grup de joves que ja han fet la tarda i que pretenien entrar a l’estadi amb alcohol. Una vintena d’aficionats blaugrana assisteixen al partit a una grada separada. Són un grup petit, però “se’ls ha de controlar perquè estan encesos”, expliquen els Mossos.

El partit: asseguts, no es fuma, ni se salta camp

Un cop comença el partit, els agents es despleguen a les línies del camp i se situen a les graderies per tenir bona visibilitat. A la sala de la Unitat Central Operativa (UCO) dels Mossos, situada darrere la tribuna, es pot veure una panoràmica excepcional de la Nova Creu Alta. També hi ha a disposició un sistema de càmeres de videovigilància, que mostra tots els punts de l’estadi: des dels accessos i passadissos fins a les grades i el camp. De moment, tot sembla tranquil.

Al minut 5, el barcelonista Estanis Pedrola fa el primer gol. Dos aficionats del Barça salten a la gespa, un fet prohibit i sancionat. El responsable dels Mossos es dirigeix al líder del grup, a qui han de cridar l’atenció per fumar i estar dret. El CES recorda per megafonia que s’ha de complir amb la llei. “La gent es posa agressiva, però els hem de fer entendre que no pot ser. Els advertim un cop i si ho tornen a fer, sanció i fora del camp”, avisa el coordinador de seguretat. Cinc agents de l’ARRO es queden fixos a la grada dels barcelonistes per evitar nous incidents, i tres més es col·loquen al lateral per evitar que els seguidors del Sabadell increpessin a l’afició visitant.

El responsable dels Mossos comprova que ningú obstaculitzi els passadissos i les zones d’evacuació de les graderies. Revisa les càmeres de videovigilància i parla amb els agents per ràdio. “És una qüestió de seguretat. Ha d’estar tot lliure per si hi ha una emergència”. En qüestió de dècades, la normativa del futbol ha canviat molt a Espanya i a la resta d’Europa: hi ha seients, i tots estan assignats, per evitar aglomeracions, i es vigilen les entrades i sortides perquè quedin disponibles en cas d’emergència. Un aldarull o un objecte perillós, com una bengala, podria desencadenar un incident més gran, així que s’ha de poder desallotjar ràpid.

Els aficionats del Barça es contenen la resta del partit. Més enllà de proclames d’uns i d’altres, el CES fa un bon paper i marca un gol, però els blaugrana vencen. El resultat final és 1-2.

Després del partit: radicals identificats al Barça

Minuts abans d’acabar el partit, els ARRO es col·loquen davant l’autobús rival, aparcat just davant de l’accés a tribuna. Volen protegir els jugadors de l’equip rival, i col·loquen una tanca per separar-los de l’afició. Els Mossos també escortaran els àrbitres en acabar el partit. Els seguidors del Sabadell surten de l’estadi amb normalitat, però no es pot dir el mateix dels fanàtics del Barça, que surten a l’últim moment i tornen a protagonitzar un incident.

A la sortida, just a la grada de general, un d’aquests joves provoca un aficionat del Sabadell amb actitud agressiva. Està sota els efectes de l’alcohol. Els Mossos actuen ràpid: el redueixen i l’identifiquen com a membre d’un grup radical dels barcelonistes. Sanció i cap a casa. L’han agafat fora de joc.

Fotografies: Víctor Castillo