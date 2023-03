El Sabadell fa llenya per la seva fragilitat defensiva (1-2)

Massa fragilitat. El Sabadell ha fet mèrits sobrats per a un millor resultat, però s’ha vist penalitzat per les errades defensives a la primera part i la bona reacció a la segona s’ha quedat a mitges. Un estel·lar David Astals ha donat esperances amb el seu golàs i en la recta final s’ha fregat l’empat davant un Barcelona At. que n’ha tingut prou a aprofitar la seva qualitat en moments puntuals.

Amb les baixes previstes i l’última confirmada de Raúl Baena, l’onze de Miki Lladó no oferia sorpreses, amb el trident defensiu Guillem Molina-Pau Resta-Ricard Pujol i el retorn de Sergi Altimira al mig del camp. La sortida del Sabadell ha estat fulgurant. En tres minuts, dues opcions de gol: un xut creuat d’Armando Corbalán i sobretot una rematada de Pau Víctor al pal dret que ha pogut canviar el guió del partit.

De fet, s’ha passat del possible 1-0 al 0-1 en el primer contracop del filial blaugrana. La defensa arlequinada ha estat molt poc contundent i Estanis no ha perdonat amb un xut inapel·lable a l’escaire. Ha estat un cop dur, però el conjunt arlequinat s’ha refet i hauria pogut empatar en una mitja volta de Cristian Herrera que ha topat amb Ander Astralaga. També Luismi Cruz ha posat a prova a Ortolà. Han estat 20 minuts inicials brillants, trepidants, d’anada i tornada, però amb més efectivitat visitant.

Sense Adán Gurdiel i César Morgado, s’ha perdut l’habitual consistència defensiva. S’ha vist un Sabadell massa tou. I així ha quedat palès en l’acció del 0-2 que ha nascut als peus de Pablo Torre al mig del camp i ha acabat de nou Estanis després de la còmoda intervenció de Luismi Cruz dins de l’àrea davant la complaença local. Ha quedat tocat el Sabadell i fins al descans, només una fuetada de Cristian ha inquietat al basc Ander, molt segur sota els pals. N’ha tingut prou amb molt poc el Barcelona At. per marxar als vestidors amb un clar avantatge.

David Astals , l’esperança

Després de l’actuació dels Castellers de Sabadell al descans, Miki Lladó havia de moure fitxa a la represa per intentar redreçar la situació. Alberto Fernández s’ha convertit en l’element revulsiu canviant el dibuix tàctic. Ha deixat el terreny de joc Pau Resta, per jugar amb línia de quatre. S’havia d’arriscar. Els primers minuts de la segona part han estat un setge arlequinat, però sense concretar res. El filial blaugrana ha sabut refredar el joc perquè no passessin gaires coses. El partit hauria pogut canviar en una gran ocasió de Pau Víctor que ha avortat Ander Astralaga amb una gran intervenció.

El gol de l’esperança ha arribat finalment en el minut 71, obra d’un incansable David Astals, el millor dels arlequinats. No ha parat un instant. Una màquina. De fet, és el seu primer gol en el primer equip. Un golàs. Ha fet una maniobra espectacular dins de l’àrea i amb l’esquerre ha ajustat el seu llançament a la xarxa. Quedava partit. L’entrada de Vladys Kopotun ha estat l’impuls definitiu per posar contra les cordes el Barcelona At. Ha fregat l’empat el Sabadell en xuts d’Álex Gualda i Pau Víctor, prop de l’escaire, entre les constants protestes de l’afició per l’actuació sibil·lina del col·legiat. Hauria estat el més just. Retrocés en la dinàmica arlequinada i ara, a esperar la resta de resultats de la jornada per veure si es redueix el coixí de marge sobre el descens.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta (Alberto Fernández, m. 46), Ricard Pujol (Athuman, m. 70), Juanmi Carrión, Corbalán (Álex Gualda, m. 59), David Astals, Sergi Altimira, Pau Victor, Cristian Herrera (Dieste, m. 70) i Moha Keita (Vladys, m. 70).

Barcelona At.: Ander Astralaga; Alvaro Núñez, Pelayo, Zalaya, Ramón Vega (Sergi, m. 94), Casadó, Estanis (Fuentes, m. 74), Moha (Aranda, m. 89), Roberto, Pablo Torre (Álex Carbonell, m. 74) i Luismi Cruz (Lucas, m. 89).

Àrbitre: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comitè valencià). Grogues: Pau Resta, Sergi Altimira, Keita, David Astals.

Gols: 0-1, minut 6: Estanis; 0-2, minut 34: Estanis; 1-2, minut 71: David Astals.

Incidències: 5.187 espectadors a la Nova Creu Alta. En el descans han actuat els Castellers de Sabadell, els Saballuts, en l’inici dels actes del 120 Aniversari del Centre d’Esports.

FOTOS: LLUÍS FRANCO