Les reines d’Europa, rebudes amb tots els honors

El govern de l’Ajuntament, encapçalat per l’alcaldessa Marta Farrés, i la resta de membres de les diverses forces polítiques del consistori, a excepció de Ciutadans, han rebut, aquest matí, les campiones d’Europa, dos dies després de guanyar la sisena Champions League de l’entitat.

“Vull felicitar-vos en nom de la ciutat de Sabadell. Felicitar-vos per aquest fantàstic equip que formeu i que sou l’orgull absolut de la ciutat”, ha assegurat Farrés des de la sala de plens de l’Ajuntament. L’alcaldessa, qui també ha volgut felicitar el CN Mataró, ha lloat la capacitat de resiliència d’un equip que tot i viure la cara amarga la temporada passada, ha sabut refer-se amb escreix: “És una prova que tot l’equip funciona i que no només es tracta d’arribar-hi, sinó d’estabilitzar-s’hi, i això té un gran valor”.

Seguidament, el president de l’entitat, Claudi Martí, ha realçat l’èxit “molt rellevant i col·lectiu, dels treballadors i dels socis” d’un grup de waterpolistes que “si tenen les mateixes oportunitats, no hi ha diferència, perquè la diferència es troba en la capacitat del treball”. En la mateixa línia, Martí, qui ha reconegut que el passat dissabte li van caure algunes llàgrimes, ha volgut agrair el suport de la ciutat, perquè, segons el màxim responsable, “si Sabadell no hagués cregut amb una entitat com el CN Sabadell, no hauríem pogut aconseguir algunes d’aquestes fites”.

“És un orgull tornar a portar una Champions a Sabadell”

En el torn dels protagonistes, el tècnic David Palma s’ha desfet en elogis cap a les seves jugadores, assegurant que “em sento molt afortunat de dirigir un equip de dones, perquè la manera de funcionar del seu cervell és màgic”. Palma no ha amagat que l’equip va viure moments difícils després de la derrota a Atenes, però tot i els entrebancs s’ha pogut “reajustar per tornar a guanyar”. Així mateix, el tècnic de les darreres dues Champions League ha remarcat l’ADN del Club, fent una picadeta d’ullet al soci: “Amb aquesta ‘final four’, tot i ser un esport minoritari, hem entrat en una altra dimensió. Nosaltres no som només un club de serveis, com el DIR, sinó que hi ha un plus d’emocions i sentiments, i des d’aquí vull agrair al soci la seva paciència”.

Abans de cloure la recepció, ha estat el torn de la capitana Maica Garcia, qui en nom de l’equip també ha volgut agrair el suport del Club per apostar per “projectes molt ambiciosos”. Tot i les sis Champions League guanyades per la boia sabadellenca, Maica Garcia ha assegurat que la fita del passat dissabte “serà inoblidable i un orgull com a sabadellenca poder tornar a portar una Champions a Sabadell”.