El servei d’autobusos interurbans de Sarbus i la Vallesana, que connecten Sabadell amb bona part dels municipis de la comarca i altres punts com Barcelona a través de les seves línies, s’aturarà si res no canvia la setmaan vinent. Els comitès d’empresa de les companyies han rebutjat la proposta de la direcció per ajornar una setmana la vaga que han convocat pels pròxims dies 11 i 13 d’abril. En cas de no arribar a un acord, les aturades estan previstes en els successius dimarts i dijous de manera indefinida.

L’objectiu de l’ajornament era doble. D’una banda, evitar les molèsties per als usuaris en el primer dia laborable després de Setmana Santa i, per l’altre, allargar el període de negociació amb els sindicats per poder aconseguir un acord.

Les línies amb connexió a Sabadell:

A1 Sabadell – Barberà del Vallès – Barcelona

B1 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès

B2 Sabadell – Barberà del Vallès – Cerdanyola – Ripollet

B3 Sabadell – Matadepera

B6 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès – UAB

C1 Sabadell – Castellar del Vallès

C2 Sabadell – Terrassa – Martorell

C3 Sabadell – Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall

C5 Sabadell – Terrassa

C7 Sabadell (CAP Can Rull) – Hospital de Terrassa – Castellbisbal

A Terrassa: B8, C7, C5, C2, B9

A Sant Cugat: tot el servei urbà + A7, A4, B7, B8

Nova reunió prevista

La proposta de l’empresa d’ajornar la convocatòria de vaga als dies 18 i 20 d’abril està fonamentada en què, durant la primera reunió de mediació celebrada la setmana passada, les dues parts van ser capaces d’acostar postures sobre tres dels cinc punts que reclamaven els comitès. No obstant això, la representació sindical no ha acceptat la pròrroga sol·licitada.

Davant d’aquesta situació, la direcció de Sarbus i La Vallesana ha reiterat la seva total disposició a continuar negociant i, per evitar perjudicis als usuaris, ha demanat a la Generalitat de Catalunya uns serveis mínims que no deixin sense servei de transport públic a les persones que ho utilitzen diàriament, especialment en hores punta.

Després de la petició de serveis mínims, la Generalitat ha convocat una nova reunió de mediació entre les dues parts per aquest dimarts. Quan Sarbus i La Vallesana tinguin coneixement dels serveis mínims dictats per l’administració, totes dues companyies informaran als usuaris a través dels seus canals habituals de comunicació.