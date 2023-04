El Molí d’en Torrella i el Raval d’Amàlia, veïnats allunyats de l’autobús

Als veïns del Molí d’en Torrella i el Raval d’Amàlia els hi queda lluny la primera parada d’autobús urbà. Els primers han de pujar la rampa de la carretera de Caldes i caminar un quart d’hora per arribar a la parada d’autobús més propera. “El recorregut que hem de fer és de pujada i passem al costat de cotxes que circulen molt de pressa”.

Els segons, no disposen de cap línia urbana d’autobús. I han d’optar pels autobusos comarcals si volen moure’s en transport públic. “Necessitem una línia de TUS”, demanen els seus residents. Quines solucions es plantegen?

L’opció més sonada: bus llançadora

11.07. Molí d’en Torrella. L’Anna viu des de fa poc temps a un dels habitatges d’aquesta zona que pertany a la Creu Alta, però que es troba allunyada del nucli urbà. No té cotxe i, per agafar l’autobús, ha de pujar per la carretera de Caldes fins a arribar a la Gran Via. Un recorregut de 17 minuts a peu. 11.24 arriba a l’autobús. El Juan, que viu al Raval de l’Amàlia, encara té més lluny l’autobús urbà.

Al barri més petit de Sabadell, que té dimensions inferiors a l’estadi de la Nova Creu Alta, no hi arriben línies urbanes. El Juan hauria de recórrer 1,4 quilòmetres fins a arribar a la primera parada. Per aquest barri passen els autobusos comarcals, però cap línia urbana. “Per anar al Centre, agafo el cotxe, l’aparco als entorns del Taulí i pujo al bus”, explica.

El problema del recorregut a peu és que fa pujada i que els veïns de les dues zones han de circular al costat d’una gran via urbana com és la carretera de Caldes. “Els vehicles passen per la carretera de Caldes superant els límits establerts, ens sentim insegurs”, explica l’Ismael, membre de l’agrupació Veïnes d’en Torrella. “Hi ha conductors que no tenen en compte que al costat circulen persones”, lamenta l’Anna.

Un cas a mans de la síndica

La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, està al cas de la situació: el darrer any va obrir una actuació d’ofici i va concloure que calia habilitar una línia d’autobús que funcioni com a llançadora per facilitar la mobilitat als veïns. “Aquests barris tenen greus problemes d’accessibilitat i de mobilitat”, afirma Abellan. La seva proposta és habilitar un autobús de petites dimensions per facilitar els desplaçaments.

Hi coincideixen els veïns: “Amb un autobús urbà que ens deixi a la Gran Via, en tindríem prou”. TUS ara treballa amb un sistema de recompte als vehicles per veure les necessitats i ajustar l’oferta en cas necessari. La cooperativa sempre s’ha mostrat oberta a impulsar els ajustos que calguin. En aquest sentit, caldrà que l’Ajuntament estudiï la viabilitat del projecte: “Necessitem i tenim dret a una mobilitat en autobús urbà”, demanen els veïns.

El traçat del recorregut

11.07 h: L’Anna surt de casa, al Molí d’en Torrella, per anar al Centre de Sabadell en autobús. “Veus com passen els cotxes a la carretera de Caldes? Circulen molt ràpidament”. Avui té sort, perquè no va carregada amb bosses, però el recorregut que li espera supera el quart d’hora a peu. El camí és de pujada. Una part no està asfaltada. Revisa el seu rellotge per calcular el ritme i no perdre l’autobús. I emprèn camí.

11.10 h: El recorregut es divideix en dos: pot seguir per les escales que es troben a mig camí de la carretera de Caldes o traçant la corba de la via, que implicarà més temps, però és l’única opció per a la gent amb mobilitat reduïda. L’Anna generalment opta per les escales. Però hi ha a qui li hi és impossible: “Una veïna que vol anar al mercat de la Creu Alta a comprar (i agafa l’autobús, la L11), ha de fer camí amunt perquè li costa pujar escales”, diu.

11.13 h: Final de les escales. “Soc jove i estic cansada. Imagina’t una persona més gran”, pensa. Encara queda camí i continua la pujada fins a arribar a la part alta, a tocar de la Gran Via. Creu que la millor proposta és que un autobús passi cada 45 minuts la carretera de Caldes i faciliti aquest tram. “No cal que sigui un autobús gran”, apunta.

11.21 h: Travessa la Gran Via i està a pocs minuts de la seva parada. Per la principal artèria viària de Sabadell circulen sis línies d’autobús: L80, L11, L7, L10, L44 i L14. Però li queda més a prop la parada de Vilarrúbias, ubicada a aquest mateix carrer. Farà més recorregut a peu que l’estona que estarà dins del bus. Pot agafar la L7 o la L10. “Sabadell està molt ben connectada amb la xarxa d’autobusos. Però nosaltres som l’excepció”, lamenta. Com ella, alguns veïns d’aquesta zona han demanat en diverses ocasions una millor connexió. “Forcen a agafar el cotxe a les persones que en tenen”, lamenta.

11.24 h: Arriba finalment a la parada d’autobús. Li queden cinc minuts per arribar al seu destí. “Segons com, ja no em surt ni a compte agafar l’autobús”, es planteja. Però serà minuts que estalviarà al seu trajecte. Que encara queda la tornada.