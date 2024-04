Papers per a tots els que estan aquí

[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Aquests dies està de moda dir que cal parlar d’una vegada de la immigració. Quan es diu això, ningú es refereix als oligarques rics de les dictadures del petroli. Aquests els rep el rei. En el 90% dels casos, és l’avantsala d’un discurs racista. La gent benintencionada normalment ho contrarestem amb arguments “racionals”, però jo avui ho faig des del cor. N’estic fins al capdamunt de racistes més o menys intel·ligents i més o menys malintencionats. Els immigrants que han vingut ho han fet fugint de la por, de la repressió, de la fam, de la persecució, de la religió, de la família, de… Són moltes les raons i han de ser molt potents, perquè algú abandoni la seva terra. Ho sabem bé els catalans. I si han arribat fins a Catalunya, els hem d’afavorir una ràpida integració als estàndards de comoditat de benestar que tenim. Negar-ho és ser mala persona, ser racista, ser un cabró. Diguem les coses pel seu nom. Hi ha, a més, moltes persones despistades. Quan una ultracatòlica té mania a una altra religió, no ho fa des de la laïcitat, ho fa des del nacionalcatolicisme feixista. La laïcitat el que busca és la convivència pacífica i fructífera entre totes les formes democràtiques d’entendre el món, sigui amb religió (així és més difícil) o sense. Impedir el reagrupament familiar o fer veure que els més pobres competeixen pels serveis socials és de fill de puta. Sí, soc bonista, és mil vegades millor que ser malista. Aquesta és una expressió que va popularitzar Pilar Rahola, que ara se’n fot dels nens palestins morts bombardejats amb fòsfor blanc. Fins on pot arribar la malignitat humana! L’ambaixadora d’Israel a Espanya també nega que hagin assassinat nens palestins. Estic fart de males persones que plantegen coses per fer-nos còmplices del pitjor de la condició humana. No podem acollir tots els pobres del món, però sí els que ja viuen a Catalunya. Ara al Congrés ha arribat una iniciativa popular per regularitzar els immigrants que hi ha a Espanya. Es necessitaven 500.000 firmes i n’han aconseguit 700.000 i el suport de 900 entitats. Molt bé, formidable, hi ha moltes persones bones. La ILP ha rebut el vot favorable de tots els grups menys de Vox. A veure si s’aprova la llei abans de sis mesos. Ara que encetem campanya electoral a Catalunya, estaria bé que tots els grups diguessin ben clar que volen regularitzar tots els immigrants que tenim a Catalunya. Un 15% dels catalans no tenen drets polítics. Una vergonya. I estaria bé que tots els que relacionen delinqüència amb immigració sàpiguen que això ja es va fer els anys trenta, sabem qui ho va fer i sabem com va acabar. Arreglar aquest problema pot generar problemes, però molts menys que no fer-ho. Catalunya és un exemple europeu d’integració de gent procedent de tot el món des de temps immemorials. I així hem construït un gran poble que ha suportat violències institucionals de tota mena al llarg dels temps i que persisteix. Siguem generosos i justos, només així podrem exigir respecte al fet nacional català sempre dinàmic. I sobretot siguem bones persones!