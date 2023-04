CineClub Sabadell revela la programació d’abril a juny a l’Imperial

L’entitat CineClub Sabadell ha presentat la programació de pel·lícules que projectarà a l’Imperial d’abril a juny de 2023. Entotal, són una desena de films diversos, tant en orígens com en temàtica. La temporada arrencarà el 13 d’abril amb la celebració del Festival Japan City, que encaixa a la perfecció amb la posterior celebració de la segona edició de la Fira Sakura Matsuri, del 14 al 16 d’abril.

Les entrades tenen un preu de 5 euros, mentre que per als socis de l’entitat és gratuïta. Amb un paquet de cinc entrades té un preu de 4 euros. Les pel·lícules es projecten en versió original subtitulada.

13 d’abril, Festival Japan city

El meu veí Totoro (1988). De Hayao Miyazaki

Cinema d’animació. Sessió única: 18 h. Durada: 86 minuts.

Sinopsi:

Als anys 50, una família japonesa es trasllada al camp. Les dues filles, Satsuki i Mei, fan amistat amb Totoro, un esperit del bosc. El pare estimula la imaginació de les seves filles explicant los-hi faules i històries màgiques sobre fantasmes, esperits i d’altres éssers protectors de la llar, mentre la mare es troba malalta a l’hospital. En col·laboració amb Festival Japan city i Festival Nits de cinema Oriental de Vic.

Blue thermal (2022). De Masaki Tachibana

Cinema d’animació. Sessió única: 21 h. Durada: 103 minuts

Sinopsi:

Tamuki Tsuru és una noia esportista que ha estat en clubs esportius tota la seva vida escolar fins a l’institut. Quan arriba a la universitat, vol avançar en la seva vida amorosa, acaba formant part d’un grup de la universitat que organitza activitats. En col·laboració amb Sabadell Japan city i Festival Nits de cinema Oriental de Vic

20 d’abril

Mantícora (2022). De Carlos Vermut. Sessions 20.00 i 22.30h. Durada: 115 minuts.

Sinopsi:

El jove Julian és un exitós dissenyador de videojocs que viu angoixat per un obscur secret. Quan Diana apareix a la seva vida, Julian veurà a prop l’oportunitat de ser feliç.

27 d’abril. Cineastes catalanes

Cinema documental. Amb la presència de la cineasta. Presentació i cinefòrum.

Tolyatti adrift-Toyaltti a la deriva (2022). De Laura Sisteró. Sessions: 20.00 i 22.30 h. Durada: 70 minuts.

Sinopsi:

Tolyatti, antic símbol de l’orgull socialista, és avui en dia considerat el Detroit rus. En aquest entorn poc esperançador sorgeix Boyevaya Klassika, un moviment que rescata vells i icònics cotxes Lada de la fàbrica local per transformar-los en un mitjà de rebel·lió i expressió que explora els conflictes i somnis en una de les ciutats més pobres de Rússia.

4 de maig. Cineastes catalanes

Amb la presència de la cineasta. Presentació i cinefòrum.

La amiga de mi amiga (2022). De Zaida Carmona. Sessions: 20.00 i 22.30 h. Durada: 89 minuts.

Sinopsi:

Tenen trenta anys però viuen com quan en tenien vint, encara que ja no tenen una edat per convertir-se en joves promeses. Estan enamorades de l’amor però en la seva cerca es destrossen les unes a les altres, anant de relació en relació. Amb el pop i l’auto ficció com a teló de fons i l’aparició d’una cantant que mai arribarem a saber si és del tot real.

11 de maig

La Maman et la putain-La mamá y la puta (1973). De Jean Eustache. Sessió unica: 21 h. Durada: 215 minuts.

Sinopsi:

Alexandre és un jove burgès cínic i egoista que viu a París. Es troba en una fase nihilista de la seva existència: No estudia, no treballa, no s’interessa pels llibres o la música. L’únic que li interessa són les dones i, a més viu a costa seu. Poc a poc, va formant amb la Marie i la Veronique un “menage a trois”…

18 de maig. Cineastes catalanes

Dúo (2022). De Meritxell Colell. Sessions: 20.00 i 22.30h. Durada: 107 minuts.

Sinopsi:

Nord d’Argentina. Carnaval. Després d’un any al poble amb la seva mare, la Mònica va reprendre una gira per la serralada de los Andes, en un intent de salvar la relació aferrant-se a una promesa: “no deixaré d’estimar el que queda de tu”.

25 de maig. Filmoxarxa. Filmoteca de Catalunya

Seize printemps (2020). De Suzanne Lindon. Sessions: 20.00 i 22.30 h. Durada: 74 minuts.

Sinopsi:

Suzanne té 16 anys. La gent de la seva edat l’avorreix. Cada vegada que va a l’institut passa per davant d’un teatre. Allà coneix a un home més gran que ella que es converteix en la seva obsessió. Poc a poc es van coneixent i es van enamorant…

1 de juny. Estrena

Aftersun (2022). Regne Unit. De Charlotte Wells. Sessions: 20.00 i 22.30h. Durada: 98 minuts.

Sinopsi:

Sophie (Francesca Corio/ Celia Rowlson-Hall com la Sophie adulta) reflexiona sore l’alegria compartida i la melancolia d’unes vacances que va fer amb el seu pare (Paul Mescal) vint anys enrere. Els records reals i imaginaris omplen els buits, mentre intenta conèixer millor al seu pare.

8 de juny. Cinema documental

Quién lo impide (2021). Espanya. Sessió única: 21 h. Durada: 220 minuts.

Sinopsi:

Relat generacional d’aquells que van néixer a principis del segle XXI…Entre el documental, la ficció i el pur registre testimonial, els joves adolescents es mostren tal com són. Aprofiten la càmera per mostrar el millor d’ells mateixos i tornant-nos la confiança en el futur; des de la fragilitat i l’emoció, amb humor, intel·ligència, conviccions i idees.