El Japó i Sabadell estrenyen els seus llaços: la segona edició de la fira Sakura Matsuri tindrà lloc del 14 al 16 d’abril a Fira Sabadell. El certamen esdevindrà una trobada multisectorial que permetrà conèixer la cultura i la vida japonesa. L’objectiu dels organitzadors és superar la xifra de 10.000 assistents de l’edició passada: “Tenim la intenció que la fira es consolidi i creiem que pot haver-hi més participació que fa un any. Sabadell és la capital del Japó a Catalunya i a l’Estat”, ha asseverat aquest dimarts el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, en la presentació oficial de la segona edició del saló.

La Sakura Matsuri oferirà un centenar de propostes vinculades al Japó. Hi haurà mostres de gastronomia, oci, cultura, esports, moda, videojocs o turisme, entre altres. De fet, durant un mes, a partir del 18 de març, hi haurà activitats distribuïdes arreu de la ciutat.

En aquesta línia, més enllà de l’oferta cultural de la fira, que ocuparà gairebé els 3.000 metres quadrats de la nau central de Fira Sabadell, el saló permetrà potenciar la ciutat com a seu organitzadora de fires i esdeveniments internacionals, segons ha detallat la regidora de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González. El propòsit de l’Ajuntament és donar a conèixer Sabadell a l’exterior i que les seves instal·lacions firals es puguin destinar a reunions, incentius, conferències i, sobretot, esdeveniments, agafant d’exemple la fira Sakura Matsuri.

Per la seva banda, l’encarregada d’Assumptes Culturals del Consolat General del Japó a Barcelona, Anzu Maekawa, ha assegurat que el saló és una “gran oportunitat” per “visibilitzar la vida i els costums del Japó”. “Estem molt contents de tornar a col·laborar amb Sabadell per segon any consecutiu”, ha afegit.

Novetats importants

Així mateix, en aquesta segona edició del saló hi trobem diferents novetats. En primer lloc, l’acte inaugural tindrà lloc el 18 de març als Jardinets de la Fundació Caixa Sabadell i consistirà en la plantació del cirerer Sakura Someiyoshino i l’inici de l’exposició de joguines japoneses coorganitzada pel Consolat General del Japó a Barcelona, així com la posada en funcionament de la primera pèrgola japonesa (la segona estarà situada al racó del Campanar).

En segon lloc, també destaca la primera edició del Tribuna Japó-Sabadell. Es tracta d’una cita que serà el 30 de març al Saló Modernista de la Fundació ACS, que es planteja com un espai de relacions de les diferents empreses, comerços i entitats de la ciutat que desenvolupen la seva activitat al voltant de la cultura, gastronomia, l’esport o l’economia japonesa.

En tercer lloc, una altra novetat és una jornada festival Matsuri als Jardinets. Són activitats relacionades amb el manga i el futbol, programes especials de ràdio i una trobada de la Cambra de Sabadell amb l’Associació d’empresaris japonesos a Catalunya.

Àmplia oferta gastronòmica i educativa

D’altra banda, la programació inclou les primeres jornades de gastronomia japonesa a Sabadell, que tindran lloc al llarg dels tres dies a les sales de Fira Sabadell. També es reediten les activitats per a les escoles i, a més, també s’ha apostat per condicionar un espai d’entrevistes amb dinamització musical i ball.

Paral·lelament, també hi haurà les activitats d’arts marcials durant tot el cap de setmana a la Pista Coberta d’Atletisme, que es consolida com l’espai de trobada de diferents disciplines japoneses com ara el judo, aikido, karate o kendo, entre altres.

Sabadell, a la cursa per la Japan Week

El regidor Lluís Matas també ha explicat que Sabadell es presentarà com a candidata per organitzar la Japan Week, un esdeveniment setmanal per presentar la cultura, l’art, la música, la moda, la gastronomia i l’economia del país nipó. “Sabem que és difícil, però és una gran oportunitat per la ciutat, ja que Sabadell seria la capital internacional del Japó”, ha afirmat Matas. La Japan Week està organitzada per la International Friendship Foundation (IFF).