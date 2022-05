La fira Sakura Matsuri triomfa amb 10.000 assistents

Sabadell ha tancat avui la 1a edició de la Fira Sakura Matsuri amb uns resultats molt positius. Segons els organitzadors, l’esdeveniment ha rebut més de 7500 visitants, que cal sumar als 2000 que han passat per la Pista Coberta d’Atletisme habilitada per les activitats d’Arts Marcials, i les més de 1.000 persones que al llarg de tot el mes d’abril han gaudit de les diferents propostes distribuïdes per la ciutat. A més la fira ha comptat amb 50 expositors i fins a 150 activitats per a tots els públics.

CIUTAT DE FIRES I CONGRESSOS

A part de la gran oferta cultural que ha representat, la Sakura Matsuri també ha servit per presentar la ciutat com a seu organitzadora de fires i esdeveniments internacionals. L’esdeveniment forma part de l’estratègia de l’Ajuntament de la ciutat per donar a conèixer Sabadell a l’exterior i també les seves instal·lacions firals com un nou destí MICE (les sigles en anglès de Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) o, el què és el mateix, Reunions, Incentius, Conferències i Esdeveniments.

La fira ha proposat també un programa educatiu per les escoles amb tallers de pintura, manga, papiroflèxia, arts marcials (exhibicions i competicions de karate, Aikido o Judo entre d’altres…) o cinema, i un grup d’activitats organitzades des de la Cambra de Sabadell i que ha donat a conèixer les principals oportunitats de negoci per a les empreses exportadores al Japó. Aquesta nova fira és la primera i única de les seves característiques feta mai a Catalunya.

Aquesta primera edició ha permès consolidar i augmentar els vincles socials, culturals i econòmics entre Sabadell i el Japó. Tots els organitzadors i col·laboradors han expressat la seva satisfacció pel resultat i confien en el fet que sigui l’inici de moltes més edicions.