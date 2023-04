Detinguts dos vallesans per suplantar identitats i estafar més de 57.000 euros

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Barcelona dos estafadors vallesans, de 44 i 32 anys, que suplantaven la identitat d’altres homes utilitzant documents d’identitat sostrets en robatoris a interior de vehicle per posteriorment anar a entitats bancàries i retirar importants quantitats de diners. Els arrestats feien servir documents d’identitat amb fotografies que tenien una certa aparença amb ells per tal de no aixecar cap sospita dels treballadors del banc. En un any, els investigadors han pogut identificar 35 homes que han estat víctimes d’aquesta parella d’estafadors als quals haurien sostret més de 57.000 euros.

La investigació es va iniciar el mes de maig de l’any passat, quan els agents van tenir coneixement que un home estaria suplantant la identitat d’altres homes per seguidament fer operacions bancàries i sostreure diners dels seus comptes. Normalment, sostreia els diners en entitats bancàries de diferents poblacions de Catalunya o de l’estat espanyol, per tal de dificultar la investigació dels agents. Els documents d’identitat havien estat sostrets d’interior de vehicles amb l’únic objectiu d’utilitzar-los per aconseguir diners de manera fraudulenta.

Sovint, actuava amb un altre home que feia funcions de còmplice per facilitar les tasques que es duien a terme. Habitualment s’encarregava de llogar els vehicles que s’utilitzaven per desplaçar-se a diferents municipis on escollien les entitats bancàries i després retornaven cap a casa seva. A tots dos se’ls acusa dels delictes d’estafa, ús de document autèntic sense estar-ne legitimat i usurpació de l’estat civil i pertinença a grup criminal. Són estafadors multireincidents que de manera reincident actuaven a tot Catalunya i que entre els dos acumulen una trentena d’antecedents.

Imatges de les càmeres de seguretat

La investigació s’ha realitzat en col·laboració amb els grups d’antifrau i de prevenció del frau i fets delictius de les entitats bancàries afectades que van poder identificar un total de 35 casos en els quals es va poder certificar que l’autor era la mateixa persona investigada mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat de videovigilància. Des de que es van iniciar les gestions, s’ha realitzat un treball conjunt entre els Mossos i els responsables d’aquests grups per tal de fer seguiments d’aquestes persones i relacionar-los amb els fets delictius.

El passat 28 de març – a través d’aquest contacte – els agents van ser informats que s’havien produït tres fets aquella mateixa tarda a València i van decidir muntar un dispositiu específic per detenir els autors quan retornessin a Catalunya. En el moment que van detectar la seva entrada al país, van iniciar un seguiment discret per assegurar si tornaven a reincidir amb la seva activitat delictiva. Els detinguts van retornar cap a casa seva, a Terrassa i Castellar del Vallès, on els efectius policials els van arrestar. Un d’ells portava el mateix document que acabava d’utilitzar en els tres fets comesos a València.

Així mateix, els agents van fer una entrada i escorcoll als domicilis d’un dels investigats a l’interior del qual es va localitzar roba i objectes utilitzats en els fets delictius i captats per les imatges de videovigilància, a més de diners en efectiu. Un dels arrestats va ingressar a presó després de passar a disposició judicial i l’altre va quedar en llibertat.

Un entramat criminal per captar estafadors

La policia treballa amb la hipòtesi que els fets investigats han estat planificats per altres persones que s’encarreguen de captar individus, com ara els investigats, ja que tenen un perfil d’edat i característiques físiques coincidents amb els titulars que figuren en els documents d’identitat sostrets. Els detinguts formarien part d’un entramat criminal especialitzat i des d’on es planificarien els fets, i es dissenyaria l’estructura i logística necessària per delinquir.

Aquest entramat estaria format per diferents membres que s’organitzen i es distribueixen tasques, entre les quals hi ha les de captació de persones per cometre les estafes. En aquest sentit i en aquest cas, els detinguts responen al perfil de persones que a canvi d’una comissió realitzen la fase més arriscada que consisteix en cometre el fet delictiu.

És la segona vegada que els agents d’aquesta unitat d’investigació col·laboren amb les entitats bancàries per desarticular membres d’aquesta mateixa organització criminal. En aquest cas, el passat mes d’octubre es va detenir una dona que utilitzava documents d’identitat sostrets per aconseguir diners de caixers automàtics.