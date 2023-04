Trànsit fa una crida a la prudència en la mobilitat per Setmana Santa i alerta que l’AP-7 serà la via més afectada

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència per no abaixar la guàrdia a l’hora de conduir un cop ja s’ha arribat al destí de vacances. Segons ha dit en declaracions a RAC1, és aquesta mobilitat la que els preocupa més de cara als accidents. Lamiel ha afirmat que en grans moviments de vehicles com els que s’esperen en aquests dies de Setmana Santa la mobilitat cap al destí o el retorn no és on sol haver-hi els accidents més importants.

“Hem de ser més prudents en la mobilitat a la zona de vacances o d’estada”, ha dit. A banda, ha assenyalat que l‘AP-7 és la via que més els preocupa i ha demanat programar “molt bé” la tornada, ja que l’anada és més esglaonada.

Per planificar el retorn, ha aconsellat estar pendents de la informació del trànsit que s’anirà actualitzant a les xarxes socials. Sobre l’AP-7, ha previst que pugui haver-hi algun tipus d’acumulació perquè és on hi ha més mobilitat, tant cap al nord com cap al sud.

De fet, ha indicat que aquest dimecres ja es van veure congestions en aquesta via, per exemple al tram entre Martorell i Gelida, on la velocitat es limita a 100 km/h. Lamiel ha afirmat que aquest dijous es posarà en marxa el control en aquest tram i ha afirmat que és necessari que hi entri a aquesta velocitat i en surti “tot el magma del trànsit” per evitar al màxim les interaccions i les col·lisions. Segons ha dit, és una de les mesures en les quals confien perquè no hi hagi un excés de densitat.

Segons les previsions de Trànsit uns 380.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana entre aquest dijous i divendres i en tornaran uns 600.000 entre diumenge i dilluns.