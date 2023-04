Cuca Santos (PP) vol crear un parc d’habitatge per als joves

La presidenta del Partit Popular a Sabadell i candidata a les pròximes eleccions municipals, Cuca Santos, ha anunciat, sempre que els sabadellencs li facin confiança el pròxim 28 de maig, una proposta de creació d’un parc d’habitatges de lloguer econòmic per als joves menors de 30 anys.

“Amb els salaris actuals, el jovent no té accés ni al lloguer ni a la compra, i l’Ajuntament no dona solucions per emancipar-se. Crearem un parc especial d’habitatge econòmic per a ells. Això és la solució”, assegura Santos.

D’altra banda, la candidata dels populars critica la falta d’espais pel jovent de la ciutat assegurant que “no tenen un espai on relacionar-se i necessiten un lloc on puguin gaudir i divertir-se”. És per aquest motiu que, segons Santos, el PP vol crear “casals de joves en els barris” i alhora “incentivar la inversió a Sabadell d’empreses dirigides al sector de l’oci, cultura i esport”.

