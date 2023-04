Ortolá: “La salvació del Sabadell només serà possible amb total unitat”

Unitat absoluta. Aquesta és la recepta que va donar el porter Adrià Ortolá per sortir de la zona de descens en la qual es torna a trobar el Centre d’Esports després d’encaixar la segona derrota consecutiva a la Nova Creu Alta, escenari també del pròxim partit contra el Castellón.

El de Jàvea és conscient que cal millorar en certs aspectes i les sensacions de l’últim duel davant el Gimnàstic “no van ser bones en el tram final”, però insisteix que “l’equip sempre ha competit. D’ençà que he arribat, encara no he vist cap rival superior. Fins i tot estic segur que hauríem puntuat al camp de l’Elda sense aquell penal”.

De totes maneres, el tècnic Miki Lladó va llançar, dissabte passat, un missatge força crític al vestidor, trobant a faltar intensitat i empenta. Ortolá va respondre de manera clara i contundent: “És evident que estem en un moment crític i ara és quan hem d’estar junts i remar tots en la mateixa direcció. Aquesta és la mentalitat per sortir de l’actual situació. Tots hem de pujar al vaixell de la salvació i estic convençut que ho aconseguirem”.

“Salvar-se, sigui com sigui”

El porter acumula una notable experiència que ara pot servir per evitar l’ansietat o el nerviosisme que va mostrar l’equip a la segona part davant el Nàstic. “Jugant al Barcelona B o fins i tot al Girona vam patir situacions complicades i, insisteixo, l’única manera de tirar endavant és la unitat. Ens necessitem tots i aprofito per fer també una crida a l’afició perquè vingui diumenge i ens doni el màxim suport”. Precisament, a la Nova Creu Alta no s’han assolit, fins ara, els resultats esperats. Ortolá subratlla que això haurà de canviar en aquesta recta final del campionat. “Hem de fer-nos forts a casa, amb la nostra gent. És fonamental sumar de tres en tres a la Nova Creu Alta, començant pel partit contra el Castellón”.

El conjunt orellut tampoc travessa un bon moment i l’última derrota a casa davant el Calahorra ha provocat un clima enrarit. Tot apunta que vindrà amb ganes de redimir-se. “És igual el rival i com arribi. Ens hem de salvar, sigui com sigui. Ens va la vida en aquest partit i l’hem de guanyar”, diu de manera contundent.

Les calculadores estan enceses i és inevitable fer pronòstics sobre els punts necessaris per esquivar el descens. El porter arlequinat considera que “l’únic càlcul que podem fer són els tres punts de diumenge. La igualtat és molt gran i ningú guanyarà per 3-0. Queden encara 21 punts, que són molts, i hem d’estar tranquils i, sobretot, centrar-nos en la nostra feina. A més, és difícil fer previsions quan queden molts duels directes que poden ser decisius. És normal seguir el que fan els altres, però al final tot depèn de nosaltres”, adverteix.

Després de deixar les terres belgues, Ortolá se sent satisfet de la decisió presa. “Vaig venir amb la idea d’ajudar i aportar a l’equip el màxim possible i en aquest sentit penso que vaig encertar. Em deixaré la pell per assolir l’objectiu col·lectiu i estic segur que tenim capacitat per fer-ho”.

Només Raúl Baena

L’estat de la infermeria arlequinada ha millorat, però només Raúl Baena entrena amb total normalitat i podria ser la principal novetat diumenge que ve contra el Castellón. El migcampista malagueny va patir una lesió muscular en la continuació del duel contra la UD Logroñés i s’ha perdut tres partits.

La recuperació d’Àlex Sala i Jaume Piñol va per bon camí, però encara no estaran a punt. Sergi Garcia tot just ha començat a exercitar-se després del temps de repòs per l’apendicitis. Cal recordar que Miki Lladó no podrà comptar amb el capità César Morgado per acumulació de targetes.