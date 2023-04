De l’antic bar La República ja només en queden els records dels que la van poder gaudir durant prop d’una dècada. “Hi anava per trobar-me amb aquella persona que m’agradava. Allà vam fer-nos el primer petó. Ara, som parella”. La història de la Jana, que guarda amb pany i forrellat el record de les nits a la República, és un dels centenars de missatges que han corregut per les xarxes socials després de fer-se pública la demolició definitiva del local que va acollir aquest emblemàtic bar del Centre. “Un local que no discriminava ningú, on senzillament tots els sabadellencs ens ajuntàvem a fer l’última copa, independentment de l’estil o la roba que portessis”, esmenta el Gerard, que, com molts altres testimonis, assegura que “va ser en aquest bar on vaig descobrir el món de la nit”.

La cronologia

Va tancar el setembre del 2019 i, tres anys i mig després, el local on estava situat a la plaça del Vallès, 5, s’ha acabat d’enderrocar aquesta setmana, després de dies de treballs. Al solar on hi havia el bar es construirà un edifici de 13 habitatges amb aparcament soterrani, segons fonts municipals.

El que era el local ara és un solar, al fons del qual es veuen les plantes, regadores i altres objectes quotidians d’un pati d’interior d’illa. Fins no fa gaires dies, encara quedava dempeus la façana estrictament, cosa que permetia veure-hi el rètol amb les dades de l’establiment. Obria de dimecres a diumenge de 18 h a 02.30 h i, divendres, dissabte i vigílies de festius, les nits s’allargaven mitja hora més. L’aforament màxim permès era de 135 persones, que podien estar dretes o assegudes.

El bar es coneixia amb el sobrenom de La Repu i es va popularitzar per la seva ubicació i per oferir una proposta cultural amb escenari per fer actuacions en directe, i també tenia billar i futbolí així com espai per seure i ballar. Abans de La República, al mateix local hi havia hagut els bars Dilema, No Ho Dubtis i Piazza.