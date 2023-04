Aquesta setmana ha estat especialment intensa als serveis d’atenció de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Les cues s’han acumulat per la presència d’usuaris que volen adquirir una T-Mobilitat coincidint amb l’inici del nou trimestre escolar. Davant d’aquesta circumstància, FGC ha decidit reforçar la seva operativa als Centres d’Atenció al Client de Sabadell Plaça Major, així com als de Terrassa Rambla, Plaça Catalunya de Barcelona i Plaça Espanya, també a la cpital catalana, com també a les estacions. L’objectiu és fer front a l’alta demanda de targetes del nou títol, que ha substituït la T-Jove en paper.

Així, els quatre centres de FGC amplien horari a partir d’aquest divendres i també estaran oberts en cap de setmana de 8 del matí a 8 del vespre. L’altre gran operador a Catalunya, Renfe, destaca que ha reforçat des del primer dia l’atenció al client per fer front a les peticions de T-mobilitat, que gestiona oferint números de torn. Renfe compta amb nou punts d’atenció, més que cap altre operador.

A través d’internet

En els últims dies, la demanda de targetes de T-Mobilitat s’ha disparat perquè des del 15 de març la T-Jove, ampliada fins als 30 anys, només es pot adquirir amb aquest format. Això ha fet que, coincidint amb el retorn de les classes i la caducitat de les T-Joves del primer trimestres, la demanda hagi pujat molt.

Els usuaris poden tramitar la T-Mobilitat per Internet i reben la targeta a casa al cap d’un màxim de 10 dies, o de forma immediata si opten per carregar-la en un dispositiu Android. Per ara, iPhone no disposa d’aquesta funció.