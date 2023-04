Els usuaris que han passat aquests dies per alguna de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) o Rodalies de la ciutat i altres punts de les línies del Vallès han vist amb sorpresa llargues cues als serveis d’atenció al client. Un exemple es va viure a Sabadell Plaça Major aquest dimecres, on desenes de persones esperaven el seu torn, la majoria per resoldre dubtes o directament per adquirir la T-Mobilitat després de l’espera.

L’eliminació de la T-Jove en paper comporta que tots els viatgers que utilitzaven aquest títol unipersonal de tres mesos hagin de disposar des de fa un mes de la T-Mobilitat, una targeta que alguns encara no han obtingut. “Ha sigut una mica caòtic. Crec que cal millorar l’organització i facilitar la informació a l’usuari per agilitzar el tràmit”, explicava una usuària.

“Vaig voler fer-ho a l’estació de plaça de Catalunya a Barcelona pensant que seria més ràpid i em van enviar a les oficines de Renfe, on hi havia una cua de més de 30 persones. Ens van dir que s’havia de demanar cita prèvia per Internet per anar a recollir la targeta i que trigaria almenys 10 dies”, resumeix la passatgera sabadellenca. “Al final, he hagut de comprar una T-Usual per passar aquest mes”, conclou.

Per què hi ha tanta demanda aquests dies?

L’allau de sol·licituds coincideix amb la tornada de la Setmana Santa i l’inici d’un nou trimestre per als estudiants. Molts havien obtingut la T-Jove en paper fa tres mesos i ara han hagut d’adquirir la T-Mobilitat, generant certa saturació en els serveis d’atenció. En aquest sentit, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que gestiona aquests bitllets integrats del transport públic, ha advertit en les últimes setmanes d’aquests canvis i la necessitat d’activar el nou sistema des del 15 de març.

Alternatives

Els usuaris que han optat per demanar cita prèvia, però, han vist com el centre d’atenció a Gran Via de l’Hospitalet, per exemple, no disposa de cites fins al mes de maig. Per evitar l’espera, una de les possibles solucions és donar-se d’alta i carregar amb la targeta utilitzada al telèfon mòbil. Una possibilitat que ofereix Android, però que no està disponible per a usuaris d’iPhone.

Els autobusos de Sabadell, integrats

Coincidint amb l’entrada del nou sistema de mobilitat, l’ATM va ampliar l’ús de la T-Jove, ara T-Mobilitat, fins als 30 anys, amb una tarifa de 40 euros cada tres mesos, vàlida per a totes les zones de Catalunya. En aquest sentit, els autobusos de Transports Urbans de Sabadell es troben integrats des d’aquest any en el sistema de la T-Mobilitat, un títol pensat per facilitar l’experiència de l’usuari i unificar criteris en les diverses zones.