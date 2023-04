L’Astralpool CNS certifica la primera plaça guanyant el derbi

Han hagut de passar 21 anys per tornar a veure a l’Astralpool Club Natació Sabadell acabar a la primera posició de la lliga regular. Els de Quim Colet han passat per sobre del CN Terrassa (16-8) i s’asseguren el liderat a Divisió d’Honor amb encara dues jornades per disputar-se i amb l’opció de fer la plena de victòries.

Al primer quart la igualtat ha estat màxima. Els terrassencs han donat la volta al gol inicial de Cabanes, però Averka ha establert l’empat.

No ha estat fins al segon quart que els waterpolistes sabadellencs han pogut posar distància al marcador aprofitant a la perfecció totes les seves superioritats. Els 2 gols inicials de Fran Valera han estat igualats pel CNT, però un parcial final de 4-0 iniciat per Lluc Bertrán, seguit per Sanahuja i Averka i amb un tercer gol de Fran Valera, ha deixat un 8 a 4 bastant decantat pels sabadellencs al descans.

La dinàmica al tercer període ha continuat i els gols d’Averka i Ramiro Veich han deixat el partit sentenciat (10-4). Un gol terrassenc respost per Sanahuja ha tancat el quart amb l’11-5 al marcador i amb els waterpolistes de Quim Colet acaronant la primera plaça matemàtica. Al darrer temps, les anotacions d’Averka (4a del partit pel bielorús) i Bustos han tret l’esperança al gol inicial terrassenc.

Els últims minuts han estat un intercanvi de cops. Les exclusions aprofitades pel CNT (3 de 6) han rebut la resposta en forma de gol de Marcel Teclas, Lluc Bertrán de penal i Sergi Cabanes, que han arrodonit el marcador final amb el 16-8 i han certificat la primera posició matemàtica per l’Astralpool a Divisió d’Honor.