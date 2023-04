La gran tarda de Vladys: “Amb el gol he sentit sobretot molta emoció”

Vladys Kopotun, el davanter ucraïnès del Centre d’Esports, s’ha convertit en un dels grans protagonistes en la victòria arlequinada davant el Castellón. Ha posat la cirereta amb el 3-0 que significava la seva estrena com a golejador del primer equip. La seva irrupció al primer equip en les últimes jornades ha estat com una glopada d’aire fresc, amb una connexió molt especial amb la graderia de la Nova Creu Alta.

Només superar el porter Alfonso Pastor, ha corregut a celebrar-ho fent un petó a l’escut: “Principalment, sentia molta emoció, era un moment que somiava. He sentit una gran felicitat per tot el que ha passat aquesta tarda inoblidable. L’assistència de Pau Víctor? És un jugadoràs que ha intervingut en els tres gols i, és clar, li estic molt agraït pel seu toc que m’ha deixat davant del porter. Només pensava a fer gol perquè era un partit molt important”.

És conscient que té “molta competència, però jo entreno sempre com un animal per tenir oportunitats i ajudar a assolir l’objectiu de la permanència. Aquesta victòria ha estat importantíssima. Hem demostrat a l’afició qui som i què podem fer. Ho necessitàvem. Però encara queden sis partits, són molts punts i cal continuar lluitant”.

El seu gran rendiment al filial, fent gols a cabaços a Segona i Primera Catalana, l’han convertit en un futbolista amb una gran projecció. Miki Lladó ja l’ha col·locat per davant de Cristian Dieste i aquest diumenge fins i tot ha avançat en les substitucions a un Moha Keita qui ha tingut un gest molt lleig quan ha marxat al vestidor abans d’hora, disgustat quan ha comprovat que no jugaria cap minut.

Pujol: “A l’escalfament ja hem notat una força especial”

Ricard Pujol ha tornat a l’onze com a tercer central i ha estat impecable. Segons ell, “a l’escalfament ja es notaven les ganes i l’energia per guanyar. Volíem fer un gran partit i amb el suport de l’afició ho hem aconseguit. La pressió sempre és la mateixa, però aquesta vegada hem sortit al màxim des de l’inici i hem superat un gran rival que gairebé no ens ha creat cap ocasió. Això té mèrit. Hem fet un salt a la classificació, però encara queden molts partits i duels directes. Ens agradaria lligar-ho abans per no patir fins a l’última jornada”.