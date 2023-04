Dubtes sobre el programa de noves residències de docents novells: “No arregla res”

Ser novell en qualsevol feina no és fàcil. Tampoc en el món de l’ensenyament, on les metodologies i noves necessitats de l’alumnat obliguen a una formació pràcticament constant. Davant d’aquest escenari, el Govern català va aprovar a finals de març la creació del Programa de residència inicial docent (PID) en centres educatius. Una iniciativa del Departament d’Educació impulsada amb l’objectiu de repensar la formació inicial docent, l’acollida al sistema educatiu dels nous professionals i la formació permanent del professorat. El repte, segons fonts del departament, és capacitar el professorat que s’inicia en la docència i assentar de manera pràctica les competències i aprenentatges clau per al creixement professional del professorat.

La mesura, però, ha despertat en les setmanes posteriors algunes veus crítiques. El sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS), per exemple, ha carregat en les últimes hores contra la proposta de l’executiu català, que implica que docents novells facin estades d’un curs en centres educatius amb mentors. En un comunicat, el col·lectiu considera que la mesura constata el “fracàs” del màster per a ser professor de secundària i el fet que aquest no compleix el seu objectiu de dotar les persones que el cursen de les eines i coneixements necessaris per poder exercir la professió. Alhora ha denunciat que aquests mestres cobraran la meitat que la resta i ha exigit que es concreti de quina manera es contractarà aquest personal.

Una perspectiva “economicista”

“Considerem que aquest programa no arregla res”, exposa Xavier Massó, portaveu del sindicat. El primer problema, assenyala, és que està enfocat des d’una perspectiva economicista. “És instaurar un treball precari, cobrant la meitat, a algú que ja té tota la titulació per accedir a la docència”, sintetitza sobre les raons de la seva oposició.

En aquest sentit, el grup considera que tal com es pretén desenvolupar, esdevé un problema pedagògic pel seu enfocament “purament efectista”. “És pura propaganda i impulsa la precarietat”, resumeix. Massó alerta que el model sona a improvisació i que fomenta el sistema del becari universitari a l’educació secundària: “té moltes connotacions pejoratives”.

Falta d’informació

Entre els nous docents, explica un dels sabadellencs que ha cursat recentment el màster, per ara hi ha força desconeixement sobre el programa, que es presenta com una prova pilot. “Des d’un punt de vista funcional, crec que té poc sentit i hi ha pocs incentius per acollir-se a aquest programa. Planteja sous de mitja jornada, però exercint a jornada completa, amb la tutoria d’un altre docent”, considera el Sergi. A més, detecta, té el perill que molts centres ho utilitzin com si es tractés d’un becari i la figura serveixi per retallar en salaris. “Jo espero acabar el màster i començar a exercir a jornada completa, amb un sou de jornada completa. Crec que el programa pot ser interessant en la teoria, però tal com està plantejat crec que té llacunes“, resumeix, afegint que cal més informació sobre els beneficis que comporta. Sobretot, perquè la instrucció dels nous professionals ja s’estableix habitualment d’una manera natural als centres.

En aquest sentit, a més, el Sergi adverteix que el màster presenta una anomalia, i és que una xifra important dels seus estudiants ja exerceixen com a professors per l’elevadíssima demanda en determinades matèries. “És un màster interessant. En el meu cas, per exemple, no tenia cap experiència docent prèvia i tots els coneixements que he adquirit són nous. Però entenc que per a aquells que ja han impartit classe, pot ser que acabi resultant un tràmit”, apunta sobre l’atractiu del model plantejat per Educació. “Serveix per fer-te un primer esquema del que et trobaràs al món educatiu. Però, com diuen, la pràctica fa el professor“, remarca.

Un sou més baix

En el seu comunicat, el sindicat ha manifestat que amb el finançament previst, aquests docents novells “cobraran la meitat per a fer una feina amb dedicació de tota la jornada amb l’argument que no estan prou preparats per fer la feina per la qual el màster que ja han cursat els faculta”. Per aquest motiu, i en la línia dels arguments exposats pel Sergi, ASPEPC·SPS ha afirmat que tem “el risc que en el futur el model que es vol implantar consisteixi en el fet que els residents ocupin una plaça estructural a meitat de preu”, ha apuntat.

Per tot plegat, el sindicat ha demanat concreció en la forma de contractació del professorat en residència i ha exigit “que siguin funcionaris interins, en cap cas contractats laborals ni becaris”. També ha sol·licitat que a la modificació de dades de la borsa els docents puguin escollir si volen o no rebre aquest tipus de nomenament.

A qui afectarà?

El Programa temporal de residència inicial docent en centres educatius s’implementarà durant els cursos escolars 2023-24 i 2024-25, amb caràcter experimental. Cada curs s’oferiran 100 places per a docents novells de secundària i 150 places per als de primària. Tots ells un cop obtingut el títol per exercir com a professors.

Els centres que participin en el Programa se seleccionaran per convocatòria pública 60 en total, 35 de 2n cicle d’Educació infantil i 25 Instituts. Els docents d’aquests centres podran manifestar la seva voluntat de participar com a docents mentors a la direcció del centre i també seran seleccionats per convocatòria pública (85 en total).