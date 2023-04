El Club Natació Sabadell, distingit per la Federació com a millor club de Catalunya

La Federació Catalana de Natació ha distingit el CN Sabadell com a millor club de Catalunya. L’entrega del guardó va tenir lloc durant la gala anual, celebrada aquest dimarts a Barcelona. “Podria semblar fàcil, però no ho és”, ha remarcat el club sabadellenc en una publicació a les xarxes socials. L’entitat ha emfatitzat que el premi arriba gràcies a la feina de molta gent que ho fa possible. “Això va per vosaltres”, ha expressat amb orgull després de conèixer la notícia a través de la piulada.

👉🏻🏅Durant la gala anual @nataciocat el Club ha estat guardonat, una vegada + MILLOR CLUB DE CATALUNYA 2022!!

La Diada de la Natació Catalana va servir per homenatjar clubs, esportistes i dirigents pels èxits obtinguts en les grans competicions internacionals. L’acte, que va comptar amb l’assistència de la Secretària General de l’Esport, Anna Caula, va comptar també amb la presència de diferents figures de la natació a casa nostra.