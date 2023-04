La Campanya contra el Quart Cinturó reitera que desencallar la ronda Nord condueix a “destruir el Vallès”

La Campanya contra el Quart Cinturó (CCQC) ha reaccionat aquest dimecres al pas endavant per construir la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar després de la reunió aquesta setmana entre Govern català i espanyol per desencallar el futur de la infraestructura. La plataforma ha reiterat els seus “dubtes” sobre aquest projecte, remarcant que es tracta “d’una mala notícia pel Vallès” executar aquest tram del Quart Cinturó per l’impacte al medi ambient.

“Avançar per executar aquesta infraestructura, es digui Quart Cinturó, B-40 o ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, és avançar per continuar destruint el Vallès”, assenyalen. A més, defensen, la notícia demostra que aquestes administracions “no tenen cap interès a apostar per un canvi de model de mobilitat sostenible, basat en el transport col·lectiu, sinó que continuen apostant per un model de transport de vehicles, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, que són els principals causants de l’Emergència climàtica i l’esgotament dels recursos”. La plataforma titlla de “caduc” un model “contrari a totes recomanacions i legislacions per reduir la crisi climàtica”.

En la mateixa línia, la CCQC lamenta que no s’hagi definit el traçat ni algunes condicions bàsiques sobre el futur de la infraestructura com la titularitat de la via. Amb tot, ha exigit “màxima transparència” en els progressos que es facin en aquestes negociacions i ha insistit que “el territori no podia ser moneda de canvi per acords polítics entre partits, ara hi afegim que tampoc no pot ser moneda electoralista”. La campanya ha recalcat que es “satisfà determinats lobbies econòmics” i, en canvi, va contra els interessos “de la majoria de la població”.