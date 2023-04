Estem preparats per a una setmana laboral de quatre dies arreu de l’Estat?

El debat sobre la setmana laboral de quatre dies ha irromput amb força a tot l’Estat en els últims mesos. El Govern espanyol va posar les bases a finals del 2022 d’un projecte pilot que en les últimes setmanes ha anat escrivint nous capítols en el seu procés d’implementació. De moment, el focus s’ha posat en el sector industrial, tot i que podria servir d’exemple per a altres professions.

En aquest sentit, des del passat dijous, les pimes industrials de menys de 250 treballadors poden demanar durant un mes les ajudes associades al programa pilot del Ministeri d’Indústria per reduir la setmana laboral sense retallar el salari. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la convocatòria de les ajudes, un cop anunciada al desembre l’ordre ministerial amb les bases d’un programa que compta amb un pressupost de 9,65 milions d’euros que gestionarà la Fundació Escola d’Organització Industrial (EOI).

En paral·lel, la ciutat de València examina aquest mes com funciona i quin impacte tindria l’aplicació d’aquest nou model. Aprofitant tres dilluns festius consecutius i traslladant una festivitat de gener a aquest mes, la ciutat ha posat en marxa aquest nou calendari laboral, que servirà com a banc de proves per extreure conclusions de cara al futur.

Els dubtes del nou plantejament

El mes de desembre passat, cinc empreses industrials de Sabadell (Digi Proces, Disme, Tèxtil Gené, Moldiplast i Tade) contactades pel Diari van palesar les seves reticències sobre la proposta. El sentiment general era aleshores d’absolut escepticisme. Les empreses consideren que la jornada laboral de quatre dies els faria perdre productivitat i competitivitat. A més, veuen dificultats per cobrir les hores que els empleats deixarien de treballar.

Entre els treballadors de tots els sectors, hi ha certs recels sobre el plantejament de la proposta, tot i que, en general, els sabadellencs consultats pel Diari aposten per explorar aquesta via en totes les professions. Malgrat que en alguns casos, fer-ho obligaria a un replantejament que tindria un efecte dominó. “Soc professor i em genera dubtes perquè en el nostre cas caldria canviar el calendari educatiu. No sé com ho faríem”, qüestiona el Vicenç. Des del punt de vista del treballador, creu que seria un canvi beneficiós. Com a docent, però, alerta que els calendaris escolars estan molt apretats i que comportaria repensar el model. “És una qüestió d’organització. Crec que amb una mica d’entusiasme i cooperació, tot es pot fer”, sentencia.

“Moltes vegades es valoren més les hores que la productivitat”

En una línia similar, el Jordi posa sobre la taula una altra realitat. “En el meu cas, soc autònom i no sé com ens podria afectar”. Si aquest canvi s’implementa en el sector industrial, pot tenir impacte de retruc en el seu dia a dia. Ell explica que ha treballat també en oficines i jornades més regulars i defensa que la clau “no són tant les hores sinó la productivitat”. “Com més descans tingui o més hores pugui dedicar a altres activitats un treballador, crec que més productiu serà”, sosté. Tot i així, caldria resoldre algunes incògnites encara obertes.

Sobre això, la Margarita afegeix que molts processos i tasques s’han automatitzat, i això ha de tenir un efecte en les jornades laborals. Cal, defensa, poder combinar la feina humana amb la mecànica per facilitar-nos la vida. “Moltes vegades es valoren massa les hores, quan sovint pots ser més efectiu i rendir més en menys hores. Un fet que impactaria directament en la qualitat de vida”, assenyalant l’oci i la cultura com a grans beneficiats de reduir les hores de treball.

Com funciona?

Amb la prova iniciada pel ministeri estatal, les empreses podran optar a ajuts de fins a 200.000 euros si redueixen durant un mínim de 24 mesos un 10% de la jornada laboral sense abaixar salaris. A més, la reducció de jornada es mantindrà durant dos anys i només afectarà les persones amb contracte indefinit a jornada completa. L’objectiu del programa és impulsar la millora de la productivitat a petites i mitjanes empreses privades que desenvolupin una activitat industrial.

“Animo les empreses que aprofitin aquest programa i presentin les seves iniciatives”, va declarar el ministre d’Indústria, Héctor Gómez, en un comunicat on destacava que es tracta d’oferir a les pimes industrials “una nova forma d’organitzar les seves jornades” laborals amb reduccions del temps de treball sense afectar els salaris i millorant-ne els resultats empresarials.