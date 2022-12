Escepticisme entre els empresaris de Sabadell amb la jornada laboral de quatre dies

El govern espanyol posarà en marxa aviat un projecte pilot per provar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores setmanals) arreu de l’Estat. De fet, abans que acabi l’any, el Ministeri d’Indústria té previst obrir un concurs perquè pimes del sector industrial puguin percebre ajudes de fins a 150.000 euros per compensar els costos salarials si es comprometen a implantar aquesta reducció de la setmana laboral a quatre dies.

Des del Diari de Sabadell hem contactat amb cinc empreses industrials locals (Digi Proces, Disme, Tèxtil Gené, Moldiplast i Tade) per saber les seves impressions sobre el projecte i si s’hi adheriran, un cop se sàpiguen les bases de la convocatòria. El sentiment general és d’absolut escepticisme. Les empreses consideren que la jornada laboral de quatre dies els farà perdre productivitat i competitivitat. A més, veuen dificultats per cobrir les hores que els empleats deixaran de treballar.

Jordi Batet (Digi Proces)

Des de Digi Proces, empresa dedicada a la producció d’electrònica i a la comercialització de maquinària industrial, no veuen amb mals ulls el projecte pilot de la jornada de 32 hores, ja que consideren que pot servir per promoure i impulsar la innovació en el sector industrial i, a la vegada, impulsar la conciliació dels treballadors. “És viable, però requereix una anàlisi exhaustiva per garantir que la implantació no doni com a resultat una disminució de competitivitat. Per poder arribar a la implantació és necessari dissenyar models de treball que permetin incrementar la productivitat de manera que s’equiparin a la jornada de 5 dies”, detalla el conseller delegat de l’empresa, Jordi Batet.

Tanmateix, la companyia encara no ha decidit si aplicarà per adherir-se al projecte. No ho farà fins que surtin les bases de la convocatòria, abans que acabi l’any. “És cert que la fase de creixement en què ens trobem ens dificulta prendre una mesura d’aquest tipus sense una anàlisi de riscos. Les necessitats variables de producció dificulten una planificació que permeti assegurar que podem gestionar la reducció de jornada”, remarca Batet.

Daniel Casadesús (Disme)

Per la seva banda, des de Disme, companyia sabadellenca que es dedica al disseny, fabricació i instal·lació d’interiors comercials, es mostren clarament escèptics amb el pla pilot del govern espanyol, el qual consideren que és utòpic. Així ho assegura el seu conseller delegat, Daniel Casadesús, qui opina que la jornada laboral de 4 dies és inviable a la gran majoria de pimes industrials. “En el nostre cas, per exemple, treballem amb pics de producció i demanem als treballadors flexibilitat horària. Veig inviable poder concentrar la feina en només 4 dies, ja que serà molt difícil incrementar un 20% la productivitat”, afirma.

Així mateix, Casadesús critica que les empreses industrials que s’adhereixin a la reducció de jornada hauran de fer front al sobrecost que suposarà haver de contractar a més personal per cobrir els torns de feina: “Les ajudes econòmiques són insuficients i el més complicat de tot és que ens serà molt difícil trobar treballadors qualificats. Hi ha una manca de mà d’obra a la indústria i no és tan fàcil com sembla contractar nous empleats en el sector. El pla pilot no ha previst això”, apunta.

Esteve Gené (Tèxtil Gené)

“De moment, només sabem el titular, que és molt cridaner, però hem d’esperar a les bases de la convocatòria. Cal prudència, perquè no sembla un projecte pensat per a pimes”. Aquesta és l’opinió del conseller delegat de Tèxtil Gené, Esteve Gené, que pronostica que l’ajuda econòmica a les pimes serà menor als 150.000 euros promesos, obligant les empreses a assumir els sobrecostos de la reducció de la jornada. “Amb la situació actual d’inflació no és viable que continuïn augmentant les despeses”, apunta.

Tèxtil Gené, especialitzada en el disseny i fabricació d’uniformes col·legials, doncs, no participarà en el projecte pilot del govern espanyol. Esteve Gené exposa més arguments per fonamentar la seva decisió: “La nostra empresa està operativa 24 hores i ens seria molt difícil d’aplicar la jornada de 32 hores. D’altra banda, no crec que aquesta mesura serveixi per reduir massa l’absentisme laboral”, detalla.

Ramon Alberich (Tade)

El conseller delegat de la companyia local Talleres Auxiliaries de Estampaciones, Ramon Alberich, opina que el projecte pilot és una mesura que a curt termini pot funcionar, però que no servirà per solucionar els problemes estructurals d’ocupació ni permetrà millorar la competitivitat de les empreses. “Trobo que és ‘pan para hoy y hambre para mañana’. És una mesura que es basa en el fet que si es treballa menys hores, hi haurà més llocs de treball. Això no té cap sentit, ja que el problema que tenim és d’atur estructural. La formació als centres educatius no va lligada a les necessitats reals de les empreses”, recalca Alberich.

Així mateix, l’empresari, com Daniel Casadesús, veu insuficient l’ajuda econòmica. “L’augment del cost de la reducció de jornada per l’empresa serà d’entre 6.000 i 8.000 euros per treballador. L’ajuda només permetria cobrir el sobrecost de 18 treballadors, una xifra massa petita”, conclou.

Leo Torrecilla (Moldiplast)

Finalment, des de Moldiplast, empresa dedicada a la fabricació de motlles per a la injecció de plàstics, tampoc tenen gaires esperances posades en la prova pilot de la jornada laboral de 4 dies a la indústria. De fet, el seu conseller delegat, Leo Torrecilla, considera que la reducció d’hores treballades pot provar una alarmant pèrdua de la productivitat de les empreses industrials. “Som un país en què la nostra productivitat és baixa, però és que amb la jornada de 4 dies seria més baixa encara”, lamenta.

El que sí que veu amb bons ulls Torrecilla són les jornades de 4 dies, però que sumin 40 hores setmanals. “Es farien més hores al dia, però els empleats tindrien tres dies lliures i la productivitat de l’empresa no baixaria”, indica. En definitiva, l’empresari té clar que Moldisplast no s’adherirà a la iniciativa, que segons ell, és “un pèl electoralista”. i no resol “cap problemàtica”.

“El pla pilot contrasta amb la realitat”

L’investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la vida Quotidiana i el Treball (Quit), i professor agregat del Departament de Sociologia de la UAB, Óscar Molina, també mostra escepticisme amb el pla pilot del govern espanyol per provar la setmana laboral de quatre dies. De fet, a diferència del que pugui semblar lògic, Molina assegura que el principal damnificat de la reducció d’hores de feina és el mateix treballador. “Hi haurà molts treballadors que hauran de compensar el dia que no treballin i hauran de fer més hores repartides en quatre dies. Ens quedarem igual que ara, ja que les empreses, un cop no tinguin les ajudes econòmiques per sufragar el sobrecost de la reducció de jornada, no estaran d’acord en pagar el mateix salari si els empleats treballen 8 hores menys”, apunta.

L’expert en la matèria va més enllà i detalla que li sembla paradoxal debatre sobre reduir la jornada laboral quan en l’actualitat, segons assenyala ell mateix, els treballadors sempre fan més hores que les que diu el seu contracte. “És utòpic pensar a fer jornades de 32 hores, quan poca gent fa menys de 40 hores. Aquest pla pilot contrasta amb la realitat del món laboral”, critica Molina.

No obstant això, l’investigador del Centre d’Estudis Sociològics sobre la vida Quotidiana i el Treball (Quit) sí que considera que la jornada de 4 dies permet als treballadors gaudir de “més temps lliure”. Això, però, no significa, segons Molina, tenir més salut mental i una millor conciliació familiar i laboral. “La jornada de 32 hores no té cap mena d’evidència científica al darrere que demostri que té beneficis significatius. Sí que hi ha hagut algun cas particular d’alguna empresa que els seus treballadors han quedat satisfets, però res més”, exposa.

A banda, Óscar Molina no està d’acord amb tal com estan plantejades les ajudes econòmiques a les pimes en el pla pilot. El sociòleg defensa que les empreses haurien de tenir algunes obligacions per tal d’accedir a les subvencions, com ara garantir que els treballadors no excedeixin les hores que tenen per contracte o bé destinar la partida econòmica a formar-los. “Donant ajudes i prou no es pot saber on destinaran aquests diners públics les empreses”, critica.

Molina creu, en definitiva, que almenys el pla pilot del govern espanyol servirà per descartar la possible implantació de la jornada de quatre dies.