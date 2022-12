El Ministeri d’Indústria posarà en marxa en breu un projecte pilot per provar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores setmanals) arreu de l’Estat. Segons ha avançat ‘El Periódico’ i ha confirmat l’ACN de fonts del Ministeri liderat per Reyes Maroto, a partir de la setmana que ve s’obrirà un concurs perquè pimes del sector industrial puguin percebre ajudes de fins a 150.000 euros si es comprometen a implantar aquesta reducció de la setmana laboral a quatre dies.

Haurà de ser un mínim de dos anys, que impliqui una reducció mínima del 10% de la jornada i sense disminució del salari del treballador. El pressupost total d’aquesta prova pilot serà de 10 milions d’euros i el Ministeri calcula que unes 70 pimes industrials podran participar-hi.

Les bases de la convocatòria

Cadascuna d’aquestes empreses podrà rebre una ajuda de fins a 150.000 euros per compensar els costos salarials (o bé per contractar més gent que cobreixi les hores que deixin de fer la resta de la plantilla o bé per fitxar perfils que permetin reorganitzar-se per treballar menys).

A banda d’aquesta transferència per cobrir costos salarials, les bases de la convocatòria –encara sense dia concret de publicació- preveuen altres ajudes per costejar la formació de treballadors, millorar la seva productivitat i auditories internes per avaluar l’èxit o fracàs de les mesures. Les ajudes es repartiran sota els criteris de concurrència competitiva de les empreses.