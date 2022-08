Digi Proces duplica vendes i fa un pas cap a la indústria 4.0

Digi Proces, dedicada a la producció d’electrònica i a la comercialització de maquinària industrial, està creixent a bon ritme. La companyia vallesana, que pertany a l’empresa d’origen sabadellenc Sistel Group, ha duplicat les seves vendes, que s’han enfilat fins als 88 milions d’euros aquest any (Digi Proces comptabilitza la facturació d’abril a març). La seva fàbrica de Castellar del Vallès ha facturat 28 milions i la que tenen a Bangalore (Índia), 60.

Els bons resultats permetran a l’empresa començar una transició cap a la indústria 4.0, amb l’objectiu d’automatitzar tots els processos productius de les fàbriques i guanyar així eficiència. L’empresa ja fa temps que fa una aposta decidida per la innovació. De fet, el seu departament de Recerca i Desenvolupament està enfocat a explorar contínuament noves millores que augmentin la competitivitat de Digi Proces. “Tenim la missió de digitalitzar la nostra producció per tenir-ho tot interconnectat. Si volem continuar creixent, això és imprescindible”, apunta el conseller delegat de Digi Proces, Jordi Batet.

Ara mateix, la companyia opera en mercats molt diferents. Per exemple, fabrica solucions integrals per a empreses de gaming, automoció (vehicles elèctrics), salut, il·luminació, Internet of Things (IoT), entre altres. Tanmateix, en els pròxims anys pretén centrar-se sobretot en tres d’ells: salut, automoció i Internet of Things. “Els nostres departaments d’enginyeria estan formats i coneixen de primera mà les últimes innovacions industrials. Volem ser competitius en aquests tres mercats, els quals nosaltres considerem que són estratègics”, detalla Batet.

La inflació, pal a les rodes

Digi Proces, però, s’està trobant amb un problema en la seva missió per complir els seus objectius: la inflació. El conseller delegat de l’empresa assenyala que han notat l’increment de preu de les matèries primeres i que no han tingut més remei que apujar el preu dels seus serveis en consonància. “Per sort, sembla que el mercat comença a estabilitzar-se. Calculem que caldran uns dos anys per tal que els preus tornin als nivells d’abans”, calcula Jordi Batet.

La companyia, això sí, encara el futur amb optimisme i pretén fer créixer la seva cartera de clients. Actualment, produeix per marques d’arreu del món, com ara HP, Bosch, Wallbox, Puig, Fluidra, Roca, Hipra, Bio Systems, entre altres.