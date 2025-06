El BBVA llança un banc 100% digital a Alemanya

El BBVA ha presentat aquest dijous el nou banc 100% digital que ha posat en marxa a Alemanya, on fins ara ja operava a través de la seva banca d'inversió per a grans empreses i institucions.

Anteriorment, l'entitat presidida per Carlos Torres ja va desplegar el 2021 aquest model a Itàlia, amb més de 700.000 clients en poc més de tres anys i espera arribar a un milió de clients a finals del 2026. Segons el BBVA, Alemanya és el "pas natural" per a l'expansió digital del BBVA com a l'economia més important del continent i amb una població familiaritzada amb l'entorn digital. BBVA Alemanya ofereix comptes amb IBAN alemany i, per tant, estan cobertes pel sistema europeu de dipòsits fins a un màxim de 100.000 euros.

El nou servei del BBVA al país germànic arriba la mateixa setmana que la direcció de l'entitat ha conegut les condicions del govern espanyol en l'opa de l'entitat basca sobre el Banc Sabadell i que el director general a Espanya, Peio Belausteguigoitia, assegurés que el banc està estudiant totes les alternatives davant el nou escenari, sense descartar una possible retirada.