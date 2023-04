La Festa de l’Esport Sabadellenc se cita al Teatre Principal

El teló del Teatre Principal s’aixeca aquest dijous (19.30 h) per rendir homenatge a l’esport sabadellenc. És una gala per escollir el millor esportista i entitat de l’any anterior, però també significa un termòmetre per mesurar la transcendència i l’impacte que té l’activitat esportiva a la ciutat. Traspassa fronteres i això ho podem comprovar a través dels historials dels deu finalistes, la majoria competeixen a l’elit internacional.

Com ha passat els últims anys, les especialitats aquàtiques manen amb fins a set representants entre waterpolo i natació. El format d’aquesta 69a edició serà l’habitual dels últims anys, amb la novetat del duet en la conducció: el periodista i cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, estarà acompanyat de la presentadora d’espectacles, Míriam Tortosa. No faltarà la música, a fora i a dins del teatre, i també hi haurà un apunt d’humor.

Els 10 finalistes

El perfil i mèrits dels aspirants al títol de millor esportista de l’any 2022:

Maica Garcia (waterpolo)

Ja es pot considerar un símbol del mític equip de waterpolo del Club Natació Sabadell. La Maica defensa el títol de l’any passat, el quart en el seu palmarès. Ja està a l’Olimp dels millors i podria convertir-se en la primera de la història a celebrar el repòquer. Entre els arguments del 2022, figura el títol europeu amb la selecció espanyola a Croàcia, el subcampionat de la Champions i el títol nacional de lliga a la Divisió d’Honor amb el Club Natació. Com sempre, sent una peça cabdal.

Aleix Gómez (handbol)

Un extrem d’elit. Ja en els seus inicis formatius a l’OAR Gràcia va demostrar el seu talent que s’ha consolidat al màxim nivell. Tot i la seva joventut (25 anys) l’Aleix és un jugador decisiu en el FC Barcelona, amb el qual va proclamar-se campió de lliga i la Champions a Colònia. A títol individual va ser el màxim golejador i també escollit el millor extrem de la principal competició continental per clubs, distinció que repetiria amb la selecció estatal després de la plata europea aconseguida al certamen celebrat a Hongria i Eslovàquia.

Sergi Cabanas (waterpolo)

Amb 27 anys, el waterpolista del Club Natació Sabadell ha viscut un 2022 inoblidable, celebrant el primer títol continental de la història amb el seu equip, l’Euro Cup, després d’una gran remuntada a Can Llong davant el Telimar Palerm. El Sergi va participar amb dos gols i es va convertir en una peça fonamental en l’engranatge del tècnic Quim Colet, per la seva implicació i caràcter. Això li va permetre també ser partícip en el tercer Mundial de la selecció espanyola a Budapest, trencant la malastrugança d’Itàlia.

Queralt Castellet (snowboard)

La sabadellenca va complir el somni de qualsevol esportista d’elit: una medalla olímpica. Després de picar molta pedra, la Queralt va aconseguir una històrica plata amb 32 anys als Jocs d’hivern de Pequín en la seva cinquena participació olímpica. De fet, es va convertir en la primera esportista catalana, i la cinquena espanyola, a pujar a un podi en uns Jocs d’hivern. La rider afegeix als mèrits un or en una prova de la Copa del Món i el segon lloc en els X Games de Suïssa.

Emma Garcia (natació artística)

Tot i començar una mica tard en aquesta duríssima modalitat, la constància i una lluita ferotge davant les adversitats han conduït a l’Emma als èxits i ara és tot un referent de la natació artística. Entre els seus arguments, destaca la plata en duet tècnic mixt i duet lliure al Campionat d’Europa a Roma; l’històric tercer lloc en el Campionat del Món a Budapest (rutina Highlight) i l’or a la World Sèries d’Atenes i París.

Xènia de la Puente (natació artística)

Amb només 16 anys, la Xènia irromp amb força després d’experimentar una enorme progressió des de les categories inferiors del Club Natació Sabadell. Ara entrena a la Blume d’Esplugues. La seva capacitat per aprendre i millorar auguren un gran futur. De moment, ja pot presumir de la medalla d’or al Campionat del Món infantil (equip lliure i duet) i tres medalles en l’Europeu (or equip lliure, plata combinada i bronze duet lliure).

Nona Pérez (waterpolo)

De promesa a una realitat amb només 20 anys. La Nona ja s’ha convertit en una jugadora important al Club Natació Sabadell, com va demostrar a la conquesta de la lliga de Divisió d’Honor i també va tenir protagonisme a la Champions (subcampionat). En l’àmbit de la selecció estatal, l’any 2022 va viure una gran alegria: el títol júnior a Israel. I ara ja ha fet el pas a la categoria absoluta amb la seva habitual naturalitat. Pur talent i un futur brillant al davant.

Judith Forca (waterpolo)

Sembla no tenir sostre. La Judith té una enorme capacitat per superar-se i ser cada vegada més decisiva, no només en el Club Natació sinó també en el combinat estatal. El seu braç esquerre és d’or i un malson per les porteres rivals. Va haver de conformar-se amb el subcampionat a la Champions en el 2022, però va ser fonamental per la conquesta d’una nova lliga pel Club i també el títol europeu a Croàcia amb la selecció.

Marta Romance (triatló)

La vida esportiva de la Marta ha canviat recentment amb el seu salt al ciclisme professional, però fins ara ha destacat en l’especialitat de duatló, amb un 2022 espectacular en la categoria sub-23. Als títols estatals de duatló i triatló olímpic va afegir èxits de gran abast internacional com l’or al Campionat d’Europa celebrat a Bilbao i, sobretot, el subcampionat del Món a Romania, on va demostrar la seva gran capacitat de sacrifici. Any inoblidable.

Óscar Salguero (natació)

Poques coses es poden afegir sobre un esportista que ho ha guanyat absolutament tot en la seva trajectòria com uns Jocs, un Mundial i un Europeu. Ell, però, no en té prou i manté viu el seu gran esperit competitiu. Així ho va demostrar al Campionat del Món celebrat a Funchal (Portugal) on va acabar segon en els 100 m braça SB8. També afegeix dues medalles d’or al Trofeu Internacional de Barcelona i el títol estatal. La seva ambició no té límits.

Les 10 entitats

Centre d’Esports Sabadell, Cercle Sabadellès 1856, Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms, Club de Tennis Sabadell, Club de Tir Sabadell, Joventut Atlètica Sabadell, Motor Club Sabadell, Club Gimnàstic Catalunya, OAR Gràcia Sabadell i Unió Excursionista Sabadell.