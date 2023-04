Un rum-rum remou els solters la diada de Sant Jordi, que més que una festa, acaba sent una oda a l’amor en parella. “Quan s’apropa el dia, penso: hosti, que no tinc maromo! Però després em passa”, explica l’actriu sabadellenca Mariona Ribas, que passa les diades de Sant Jordi amb les amigues i la seva filla “encantada de la vida”. “Sant Jordi és molt més i representa molts tipus d’amor. És una festa massa maca per deixar de viure-la”, reivindica.

Amb 38 anys, dona, mare i soltera, la Mariona està en un moment de retrobament amb ella mateixa, i amb els homes. Tota ruptura fa mal –i et pot enfonsar–, però ella ja està en el camí de tornada. “Estimo massa l’amor per deixar que una mala experiència em privi de la meva capacitat d’estimar”.

La Mariona s’ha fet moltes preguntes, basades en la seva experiència i en les relacions d’avui dia. “Entre no aguantar i no tenir paciència, ara ho confonem tot! La vida en parella s’ha de basar en un equilibri”. Hi ha tantes relacions com persones, i totes han de partir d’un acord mutu: des de la monogàmia a les relacions obertes, fugir del compromís o tancar-te en la parella. “Cadascú ha de fer el que vulgui sempre que les dues persones hi estiguin d’acord”, reivindica.

Per a ella, l’amor és el misteri, és “descobrir”. “Neix de la curiositat de voler saber de l’ànima de l’altre”, assegura. No es resigna a sentir, i a tornar a estimar.

Aquests dies fa l’últim repàs al guió de l’obra Feliç, perquè t’estimo, de Jordi Fité, que s’entrenarà al Principal el 29 d’abril. L’obra es basa en els sonets de Shakespeare que, tot i tenir més de 400 anys, l’han reconnectat amb aquell amor més pur i més honest.