La rosa vermella torna a conquerir Sant Jordi a Sabadell

No falla: sabadellencs amunt i avall amb una rosa a la mà cada 23 d’abril. Aquest any, la diada de Sant Jordi arriba en un dia especial: un diumenge. “Molta gent potser aprofita per marxar fora perquè és festiu, però estem tenint molt volum de comandes, fins i tot més que l’any passat, ara es fa amb més previsió”, explica Clara Barceló, des de Vuket-Art Floral.

Els floristes sostenen que és un Sant Jordi allargat en tres dies, però no temen quedar-se amb les flors a les prestatgeries. Barceló anima els clients a comprar a roses de qualitat a les floristeries perquè aguantin més temps: “Cal posar-la a casa amb aigua molt freda, tallar una mica la tija, canviar l’aigua cada dos i tres dies i retallar una mica la tija”, apunta.

Quina triomfa?

La vermella és la reina, seguida de la blava i altres colors més llampants: taronja o groc fort. Malgrat tot, també hi ha noves tendències, com l’auge de la rosa vermella ‘l’Explorer’, de tacte avellutat i major volum. Tot i que les roses vermelles són les protagonistes de Sant Jordi, els floristes també ofereixen novetats com les flors de color caramel.

Paral·lelament, tonalitats com les liles, violetes i morades s’han fet també un espai entre els gustos dels consumidors més joves, que mantenen la tradició, però l’adapten a la nova preferència pels ornaments naturals fets de paper, fusta, cartó o sac.

De fet, una de les novetats que incorpora aquest any la majoria de floristeries és la rosa biodegradable: “Tenim roses sostenibles, l’estructura està feta de cartó i les cintes de vegetals i de cotó”, apunta Clara Barceló.

Saps d’on venen les roses?

Pel que fa als orígens de les roses, Colòmbia es manté com a primer proveïdor de roses del Sant Jordi, amb el 62% del total. A força distància està l’Equador (20%) i Holanda (15%). Les flors de producció local representen únicament un 3% de les vendes pel tancament d’explotacions i la manca de relleu generacional als vivers, tradicionalment situats al Maresme i Tarragona. En total, una de cada tres roses que es venguin a Catalunya passaran per Mercabarna-flor.

On comprar, a Sabadell?

Sabadell celebra la diada de Sant Jordi amb parades de llibres i roses al carrer i més d’una quarantena d’activitats orientades al públic infantil i familiar. Hi haurà 164 parades de llibres i roses per tota la ciutat, a càrrec de comerciants minoristes de flors i llibres, centres educatius i col·lectius diversos i desenes d’activitats.

A més, unes 50 entitats muntaran les seves parades a la Rambla, i mitja dotzena de llibreries posaran els seus estands a la plaça del Doctor Robert. Diumenge, de 9 a 21 h hi haurà parades de llibreters a la Plaça del Doctor Robert i taula de signatures de 10 a 14 h i de 16 a 20 h al Racó del Campanar. Tots els ingredients per a un bon Sant Jordi.