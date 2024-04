Sabadell celebra Sant Jordi mirant el cel

Els llibreters s’aferren a les prediccions meteorològiques més optimistes, que de moment compleixen: un matí a estones agradablement assolellat, intervals de fred, petites ratxes de vent suportables, una tarda més enteranyinada i res de pluja. Però a la plaça Doctor Robert, on hi ha sis parades de llibreries i és el centre neuràlgic de la celebració, abunden fundes impermeables i teles per si de cas s’haguessin d’utilitzar per tapar tot el material literari. El temps és el tema de conversa generalitzat, també entre els escriptors locals que signen llibres al Racó del Campanar –una cinquantena entre el matí i la tarda– .

“En principi no ens hauríem de preocupar”, comentaven des de la carpa de Sabadell Còmics, naturalment una mica preocupats. La resta de llibreries són la Llar del Llibre, la Tècnica, Abacus, Librerío de la Plata i el Mala Peça, que aquest any s’estrena amb el seu primer Sant Jordi.

Una passejada per la Rambla, tallada com en caps de setmana, és redescobrir la diversitat que és capaç de contraure la ciutat. Alineades una rere l’altra, parades de tota mena venen roses i, algunes, llibres. Des d’editorials, com el Pirata, fins a entitats del tercer sector, com Atendis, la Fundació Impulsa o associacions oncològiques. Però també hi és present la cultura popular, amb el Lleó de Sabadell plantat al mig del carrer i el drac de les Forques de Can Deu. I, entremig, entitats animalistes, parroquians i, fins i tot, un club de beisbol. Al principi de la Rambla, els partits polítics.

És una Diada que cau en dia laboral. Per tant, cap sabadellenc a fora de la ciutat, però amb les expectatives especialment carregades per a la tarda, quan s’acabin les jornades de feina i les escoles. A més, hi ha programades les actuacions castelleres i les sardanes (18h), a més de la visita al campanar de Sant Fèlix.

Però durant el matí, el flux de gent rondant per la ciutat ha estat igualment alt, un formigueig constant de sabadellencs fins ben entrat el migdia. Prou gent per una celebració alegre i digna de ciutat per un dia així, però sense l’atabalament de les grans masses. Algunes escoles han aprofitat per fer un tomb per la fira, mentre que alguns estudiants de secundària anaven amunt i avall fent entrevistes als llibreters.

Història d’un piano, de Ramon Gener, la saga Blackwater, de Michael McDowell, i els còmics de Bola de Drac i Cremo!, de la cuinera Maria Nicolaus ón alguns dels títols que destaquen en els seus gèneres.