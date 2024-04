Quins llibres triomfen entre els sabadellencs? “N’hi ha per a tota la família”

Caminant aquest dimarts per Sabadell era inevitable encetar converses sobre els llibres que marquen la diada. Recomanacions en forma de lectures imprescindibles entre els ciutadans. El Sant Jordi és l’excusa més bonica per regalar històries, vivències i experiències de tota mena. Sigui a última hora, ben aviat al matí, acompanyats d’una rosa, com a sorpresa o triats en parella, els llibres són els grans protagonistes. I ho són per a totes les generacions, sense importar si ja se n’han llegit centenars o es tracta de la nostra primera aproximació a la cultura.

Josep Forns: 94 anys vivint el Sant Jordi

El Josep Forns no ha dubtat a l’hora de triar el seu llibre. “He escollit el de Xavi Coral, Aprendre a esquivar les bales. Ho tenia clar des del principi”, diu sobre la compra. Amb 94 anys, mai perd l’ocasió de gaudir de la diada envoltat de gent a Sabadell. “Tants anys tinc de vida, tants n’he celebrat sortint al carrer”, explicava entranyable el sabadellenc nonagenari.

Eulàlia Vidal, una tria a última hora

L’Eulàlia encara no tenia triat el llibre al migdia, tot voltant per la Rambla. “De moment m’han regalat les flors, però el llibre encara no el tenim decidit. N’hi haurà pels nets i en comprarem més d’un. Cada Sant Jordi és així i no fallem”, deia, esperant també rebre el seu regal en forma de lectura. “Aquest any hem anat més tard. Estem una mica desorientats per comprar-ne un. A última hora ho sabrem”, deia rient.

Enriqueta Hernández, per a tota la família

La bossa de l’Enriqueta era ben plena de llibres per a tota la família. No hi faltaven La iluminación perfecta, Gent normal, Tres mesos de vacances i Les calces al sol. Amb tot, però, la llista s’havia d’ampliar durant la jornada. “Encara falta el meu marit”, avisa. A més, admet que és tradició que també en tingui ella. “Algun em caurà… I segur que també me’n compraré jo”, explicava animada.

Anna Serra i Judit Rodrigo, regal recíproc

“La Judit m’ha comprat El sentido de consentir, sobre la qüestió del consentiment”, explicava l’Anna. “Ja ho havíem dit abans, que aniríem juntes a comprar-lo. És un moment molt bonic”, coincideixen. Amb tot, l’Anna confessa que hi haurà segona entrega durant la diada. “Ja el tinc pensat. Serà el nou de l’Irene Solà, Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres”, anticipa.

Roser i Jan Pastor, llibres des de petits

Els llibres no entenen d’edat. “Hem comprat Pep i Mila. Busquem els colors. Avui, precisament, el Jan fa quinze mesos i li agraden molt els llibres. Pot obrir finestretes, fer rodar el paper…”, explica la Roser després que l’any passat ja sortissin amb el bebè al carrer per impregnar-se de cultura. “Aquest any, entre setmana, és diferent. Però sempre és bonic. La casa és plena de llibres”, expressa amb orgull.

Sebastià Román, llibres que enorgulleixen

El Sebastià és el director de l’Escola Joso Sabadell, centre de còmic i arts visuals a la ciutat. Coincidint amb la diada de Sant Jordi ha rebut una visita molt especial. “Ha vingut un exalumne que ens ha portat un llibre que acaben de publicar ell i la seva parella, que també és exalumna. M’ha portat les mostres i ens fa molta il·lusió. Va directament a la biblioteca de l’escola”, avisa després de fullejar les pàgines, plenes de dibuixos.

Rubén Reyes i Mercè Sánchez, rosa i llibre

El Rubén i la Mercè mantenen els regals clàssics. “Normalment, ell fa una rosa i jo un llibre”, diuen sobre la tradició. Ell serà qui triarà l’exemplar. Així, admet que n’hi ha un que té entre cella i cella, malgrat que encara no el té a les mans. “Hem vist el nou de Joël Dicker i potser serà aquest. De moment, estem fent una volta per la Rambla i veurem què hi ha durant la passejada”.