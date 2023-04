Les vostres històries d’amor, el millor regal de Sant Jordi

Si una cosa ens ha quedat clara és que Sabadell és una ciutat d’amor. Els sabadellencs heu respost a la crida per formar part d’una de les edicions més especials de l’any i això ens fa molta il·lusió. La diada de Sant Jordi és plena de sorpreses. I és que, a més de llibres i roses, l’amor també hi juga un paper protagonista. Aquest article és gràcies a vosaltres i les vostres ganes de compartir històries d’amor de totes les formes i colors.

El Miki, sabadellenc de soca-rel, i la Dorota, de Białystok, (Polònia), tenen 29 anys. La data assenyalada en vermell al calendari? El 19 de gener del 2014, quan l’amor va sorgir. “Ens vam conèixer en un sopar internacional durant els estudis a París. A partir de llavors, durant més de 9 anys, hem estat vivint junts (a França, Rússia, Polònia o viatjant un any en autoestop per l’Àsia) o separats físicament (ella a Palestina o Portugal, jo a Cuba o Eslovènia, entre altres). Però sempre estimant-nos”. Els dos parlen 7 llengües fluidament en comú, i entre tots dos en sumen 11. L’amor va sempre de la mà de la paraula!

La Judith i el Sergi tenen 25 i 26 anys. La seva data? El 16 de gener. “Tot va començar de ben petits, anàvem junts a la Ludoteca, però d’això ja fa molt i ara recordem ben poc. Va ser a l’adolescència on vam tornar a tenir contacte, gràcies a les meravelloses xarxes socials. A través de Facebook ens vam fer amics virtuals i parlàvem sovint. Després d’uns anys sense saber res l’un de l’altre, on cadascú semblava tenir el seu camí de vida molt decidit amb estudis i feines, una emoticona com a resposta a una història per Instagram va fer que la flama del foc es tornés a encendre”. Així es va iniciar aquesta bonica relació que ja té més de dos anys. “Sembla mentida allò que diuen que si aquesta persona és per a tu, tard o d’hora la vida us tornarà a unir”. És la força del destí!

El Jose i l’Ari es van conèixer a través d’Instagram. Ell té 19 anys i ella 22. La data especial és el 29 de març del 2022. “Em va començar a parlar ell, ja que al meu perfil pujo com és conviure amb una malaltia minoritària i ell es va interessar pel que em passa. Des de llavors, vam parlar cada dia fins avui, que estem junts. Agraeixo que m’escrivís aquell dia, ja que ara estem construint una història molt bonica i sana. Aprenem l’un de l’altre, ens admirem, ens donem suport i ens estimem molt”. L’amor és, sobretot, compartir i créixer.

El Roger i la Mireia es van conèixer a la feina. Treballaven en diferents departaments, però l’amor els va unir. “Coincidíem en zones de descans/esbarjo, per fer el cafè, etc. Ella amb altres companys i jo també, fins que de mica en mica ens vam anar coneixent i vam anar descobrint que erem pràcticament veïns, i que ella anteriorment havia treballat amb un familiar meu”. La Mireia té 32 anys i el Roger en té 31. “El 23 d’abril sempre serà una data molt especial, ja que li vaig demanar per casar-nos i a més a més, coincideix amb molta probabilitat amb el dia que es va quedar embarassada del nostre petit, el Martí”. Enhorabona, família!

L’Iván i la Marta porten 25 anys de casats. I el 31 de maig sempre serà una data especial per a ells. “El millor és que ens estimem més que al començament. En tots aquests anys, les hem passat de tots els colors… perè sempre junts”. L’amor pot amb tot!

El David i la Laia tenen 21 anys i la data més important és el 07 de novembre del 2021, quan van començar a ser parella. Quedar-se sense entrades per anar a una discoteca va ser l’excusa per iniciar la conquesta. “No vam parar de parlar per les xarxes socials, durant tot el dia. Cap dels dos podia deixar de parlar. Em vaig adonar que ella s’havia convertit en una persona molt especial per a mi, en només dies”. Actualment, diu “és la persona perfecta” per a ell. Un mes després, van formalitzar la parella, “i puc dir en nom dels dos que ha sigut una de les millors decisions de la nostra vida. Hem compartit molts moments únics Gràcies a ella he pogut aprendre molt”, diu ell. L’aprenentatge sempre serveix per enriquir l’amor.

La Noe i la Maria tenen 25 anys. La seva data? El 12 de juliol del 2021, el dia de la seva primera cita. “Anàvem juntes a la carrera, però no vam parlar mai”. Tot i això, explica que “ho tenia tot planejat per parlar amb ella a la graduació”. El destí ho posaria una mica més complicat. “Justament va marxar després de la graduació i no va venir al sopar. Així que li vaig contestar a una història d’Instagram i aquí estem ara, ja independitzades”. La valentia gairebé sempre té premi!

El Pau i la Marta tenen 21 anys i el 9 de juny del 2021 és una data que mai oblidaran. “Ens vam conèixer a través del meu germà petit, que entrenava en un club de futbol sala. El Pau era el seu entrenador”. La resta, és història!

La Cristina té 30 anys i el Jairo, 32. El dia 16 de juny farà 5 anys que estan junts. “Ens vam conèixer en una aplicació de lligar i vam tenir tanta connexió que vam estar 7 hores sense parar de parlar per whatsapp. Al cap d’una, setmana vam decidir conèixer’ns en persona i el feeling va ser evident. Posteriorment, vam tenir 7 cites on vam acabar decidint fer una escapada (d’última hora) a Lloret”. Allà van fer el pas: volien ser parella. “Des de llavors la relació va rodada. Encara que ja ho sap, m’agradaria dir-li que l’estimo i que segueixo completament enamorada d’ell. ‘Gràcies per fer-me feliç sempre, chiquet’. Feliç St. Jordi a tothom!”. Ens afegim al desig!

Aquest és un amor molt especial. El comparteixen en Lucas (1 mes), la Paola (32 anys) i el Toni (32 anys). “Ens vam conèixer el 22 de desembre del 2019 i hem viscut una pandèmia només iniciar la relació”. El confinament i tots els obstacles van servir per enfortir la relació. “Ens vam casar l’11 de juny del 2022 i del viatge de nuvis en va sortir en Lucas, així que no podem demanar més felicitat en aquests 3 anys i mig”. Enhorabona, família!

La Raquel té 46 anys i el seu marit, l’Israel, en té 48. “La nostra història és molt curiosa perquè ens coneixem de ser companys de classe. Després de distanciar-nos uns anys en finalitzar l’EGB, ens vam tornar a trobar i uns dies abans de Sant Jordi va començar el nostre festeig regalant-me una rosa”. Avui, ja porten 23 anys casats. Per molts anys, parella!

“No és la nostra millor foto, però sí la situació. Està feta al dispositiu per fer-se selfies a la plaça de l’Ajuntament”. Ells són la Yessica (36 anys) i el Toni (40) i el dia de Nadal és un dels més especials. “Va ser quan ens vam fer el primer petó”. Gràcies al Tinder, van fer un match que ja dura més de 4 anys. L’aplicació només era el pretext, però calia saber-ho fer créixer. Enhorabona per aconseguir-ho!

“El dia 5 d’agost del 2020 ens vam conèixer a través d’una aplicació. Ell és de Tuníssia, però resident de Barcelona. Mica en mica vam anar construint la nostra història amb una bona amistat, fins que el dia 14 de setembre del 2021, vam fer-ho oficial”. Van començar a ser parella! “A dia d’avui, estem vivint junts en un pis de Sabadell i molt feliços. T’estimo Amine!”. Les grans històries, diuen alguns savis, es construeixen a foc lent. Felicitats!

El Joel té 25 i l’Ainoa 22. La data? El 8 de gener del 2022. La seva història comença quan ella es va anar a fer un tatuatge. Ell seguia a les xarxes la tatuadora. De seguida, va decidir explorar les seves possibilitats. “Em va voler seguir, però vaig trigar 2 o 3 mesos a acceptar-lo, fins que vaig veure que estudiàvem a la mateixa universitat i vaig decidir acceptar-lo. En aquell moment, vaig contestar-li a una història a l’Instagram”. La insistència va acabar portant els fruits. “A partir del segon story vam començar a parlar, vam estar quedant i fins a dia d’avui! Aquest és el nostre segon Sant Jordi!”, celebra. Tocarà rosa i llibre per commemorar-ho!

En el cas del Wilson i la Vianibelis, els dos de 25 anys, la flama es va encendre en un concert. “Van passar massa ‘casualitats'”, rememora. La nit va acabar amb un sopar on s’iniciava una “bonica història d’amor al costat de la millor persona que he conegut”. Enhorabona i que hi hagi molts més concerts!