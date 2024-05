Les iniciatives de sabadellencs per a omplir el llac petit del Parc de Catalunya i tenir cura dels ànecs

Veïns de Sabadell han organitzat a través de les xarxes socials un conjunt d’iniciatives per a omplir el llac petit del Parc de Catalunya i tenir cura dels ànecs. Els veïns havien organitzat una concentració aquest cap de setmana per a retornar l’aigua al llac amb garrafes d’aigua de 8 litres, una convocatòria que ha quedat anul·lada després que l’Ajuntament confirmés que properament es reomplirà. “Estem veient com pateixen els animals, busquen aigua, cal que es faci alguna cosa”, exposa la Raquel Pérez, veïna de Sabadell.

Fins que es reompli el llac, previst la setmana vinent, després que la Generalitat aprovés fa uns dies aixecar la fase d’excepcionalitat en tot l’àmbit Ter-Llobregat. Mentre no es reompli, els sabadellencs continuen implicant-se: “Hi ha voluntaris que s’encarreguen cada dia de proporcionar-los aigua i menjar”, sosté la Marina Castro, una de les veïnes que s’ha encarregat de fer difusió a través de les xarxes. “Vinc cada matí amb aigua per refrescar la zona. I porto menjar perquè puguin subsistir”, expressa un jove, que s’estima més mantenir-se en l’anonimat.

La setmana passada, l’Ajuntament va reubicar una quinzena d’ànecs a l’entorn fluvial del riu Ripoll, després que entitats i sabadellencs a títol individual exigissin abordar la crisi dels ànecs a la ciutat.