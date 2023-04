La plaça Ricard Simó Bach viurà un Sant Jordi literari, poètic i musical. Diari de Sabadell ha preparat una festa per tots els lectors, subscriptors i veïns, diumenge 23 d’abril a partir de les 18h. L’acte, obert a tothom i gratuït, començarà amb la taula literària d’escriptors més divertida de la ciutat; continuarà amb un recital poètic de Roc Casagran; i per acabar eufòrics, actuarà una de les sensacions del moment del panorama musical català, els Luand. Tot plegat, en un ambient amenitzat pels bars del costat de la nostra redacció.

Taula d’escriptors

La tradició mana que els escriptors presentin novetats i èxits per Sant Jordi. I així ho faran a l’acte de diumenge, a les 18h. Entre altres, tindrem a Montse Barderi, autora de reeixides novel·les com La vida autèntica i La memòria de l’aigua (Premi Prudenci Bertrana 2019); l’especialista en literatura infantil i juvenil Víctor Aldea; i Francesca Rodríguez, qui ha debutat amb molt bones crítiques amb el ‘thriller’ Secrets. Però a l’acte posarem la taula literària cap per avall per preguntar-los, també, sobre les seves manies, proposarem un joc i obrirem la participació al públic!

Poesia de Roc Casagran

Lúcid, reivindicatiu i sensible, Roc Casagran ha fet mèrits per erigir-se en una de les veus poètiques nacionals. Diumenge, a partir de les 18.45h, presentarà el poemari ‘L’abraçada que’ i omplirà la plaça Ricard Simó amb les seves paraules, que parlen de l’ideal, d’injustícies i, des de la tendresa, de la quotidianitat.

Concert de Luand

Ningú canta l’amor i l’esperança com els Luand. I Sabadell fa massa temps que espera un concert del grup, que ha omplert de fans sales de referència com Apolo II, Luz de Gas o Bikini, a més de festivals com el de Pedralbes, el Cerdanya Music, el White Summer o el Clotilde, al Palau Robert. Per Sant Jordi, els entrevistarem i els veurem actuar a davant de la nostra redacció. Presentaran el seu darrer èxit, l’àlbum Sol Ixent, marcat per un pop-rock fresc i encomanadís.