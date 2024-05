Castellar vol reactivar el polígon de Can Bages aquest mandat

Castellar del Vallès va registrar el 2023 el rècord en termes absoluts de persones assalariades en empreses de la vila dels darrers 15 anys. Un total de 6.310 persones estan afiliades en comptes de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social ubicats al municipi, segons dades dels Indicadors Econòmics de l’any passat que ha donat a conèixer la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació.

La tendència en el mercat laboral castellarenc és a l’alça. Analitzant les dades d’atur del darrer mes, Castellar destaca per ser el tercer municipi amb la taxa més baixa de la comarca (7,2%) -per sota la mitjana vallesana-, només superat per dos municipis de dimensions molt menors com Matadepera (4%) i Gallifa (5,6%).

Fa una dècada, Castellar superava els 2.000 aturats. Des del 2013, la xifra s’ha anat reduint, fins a arribar a les dades actuals. Ara, el nombre de persones en situació de desocupació, segons els mateixos indicadors, se situa en una mitjana anual de 941 persones, la xifra més baixa des del 2007, en què es va registrar una mitjana de 875 persones. El repte del govern local, però, és tornar a baixar d’aquesta barrera.

“Tenim la intenció de recepcionar el polígon de Can Bages”

“L’objectiu fixat a principi d’any és baixar de 900 desocupats i tot fa indicar que podrem fer-ho“, explica Rubén Peñalver, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació. “La tendència és molt positiva. Podríem dir que és un moment dolç. No només pel que ens diuen les dades, sinó per les sensacions entre els empresaris. S’instal·len noves empreses i hi ha moviment als polígons. Un es troba en el 95% i l’altre en una ocupació al voltant del 80%“, exposa. També al Centre de Serveis l’ocupació és del 100%, evidenciant una dinàmica que permet l’executiu municipal ser optimista.

Un dels indrets amb més marge d’expansió és el polígon de Can Bages, per ara, sense activitat. Un fet que el consistori vol canviar. “És un polígon que tenim la intenció que es pugui recepcionar en aquest mandat i que pugui desenvolupar-se. Tal com tenim els altres polígons és una evidència que hi ha empreses que necessiten nous espais. El polígon de Can Bages ens donarà totes aquestes possibilitats“, apunta Peñalver.

La ronda Nord, clau?

Amb tot, el govern castellarenc ha insistit en els darrers anys en un missatge diàfan per fer créixer el teixit econòmic. “La ronda Nord és una reclamació històrica perquè ens donaria un valor afegit que fins ara no l’hem tingut. Ens ajudaria a continuar desenvolupant Can Bages i donar un impuls. Quan la ronda Nord ha estat sobre la taula i ha semblat més a prop que mai, l’interès per Castellar ha crescut, s’han mogut noves llicències i hi ha empreses noves que s’instal·laran a la població. Per això continuarem reclamant la carretera”, remarca el regidor. Per a les empreses, diu, suposaria abaixar costos en transport i donaria la possibilitat de captar talent extern, a més de mantenir amb millors garanties el que hi ha. “En l’actual economia, de gran competència, podríem competir amb grans ciutats que hi ha al nostre voltant”, argumenta.

A Castellar, més de la meitat dels assalariats (55%) treballen en el sector dels serveis. Un 38% ho fa en la indústria “L’oferta de serveis és molt elevada. Històricament, la indústria ha tingut un pes molt alt, amb empreses molt instaurades al municipi. Però hem de treballar perquè es puguin continuar generant llocs de treball“, remarca Peñalver, diversificant les possibilitats en el mercat laboral. Només una empresa supera els 250 treballadors a la vila i, de moment, l’arribada de la nova nau logística -en construcció- no altera les perspectives del consistori a curt termini. “Està avançant molt ràpid, però, de moment, no tenim més dades”, sosté sobre les activitats que acollirà la instal·lació, que continuen sent una incògnita.