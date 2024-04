Quines conseqüència tindrà, especialment en el trànsit, la construcció d’una gran nau logística a Castellar? Aquesta és la pregunta que protagonitza les converses entre els veïns de la vila aquests dies. Des de fa algunes setmanes, els treballs a l’entrada del municipi han accelerat.

El futur de l’emplaçament, al Polígon Pla de la Bruguera, es va presentar fa gairebé tres anys amb una de les plataformes logístiques més grans de la segona corona metropolitana. La companyia promotora d’edificacions TechStone va anunciar el novembre del 2021 la construcció de la nau, que inicialment havia d’arribar de la mà de la consultora Quick Expansión. Ara, però, el grup s’ha desmarcat del projecte.

Qui executa l’obra és la constructora Intercon, que es troba en la primera fase d’aixecament de l’estructura. S’espera que el procés s’allargui diversos mesos fins a poder tenir tot l’espai habilitat. En ser una iniciativa privada, fonts municipals asseguren que no tenen detalls de les operacions que acollirà ni l’empresa que prestarà els seus serveis al lloc, tot i que l’arribada de la nova instal·lació es veu des del consistori com un impuls econòmic positiu en aquest sector de la vila.

Afectarà en el trànsit?

L’autorització de la llicència, dins del planejament urbanístic, obre la porta a una nau de caràcter logístic, escenari que es preveia en un primer moment. La construcció, en paral·lel, ha generat reticències entre els veïns per l’impacte que pot tenir en la vila, amb una carretera d’un únic carril per arribar a Sabadell.

Des del consistori descarten que la posada en funcionament a la nova seu pugui tenir grans implicacions en matèria de mobilitat. “Si el polígon estigués al 100% d’ocupació, qualsevol activitat que se sumés podria suposar que hi hagués una repercussió major, sobretot per la presència de camions. Però, dins dels marges que hi ha ara, no hi ha d’haver una afectació rellevant en el trànsit“, detalla el regidor d’Urbanisme i coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Sostenible i Impuls Econòmic, Joan Creus.

En aquest sentit, el portaveu municipal recorda que el govern local (Grup municipal Socialista – Som de Castellar) sempre ha apostat per l’arribada de la ronda Nord al municipi per canalitzar millor un augment de l’activitat industrial a la zona. Increment que es preveu ara amb la nova empresa.

De moment, l’edifici s’alça en una parcel·la més de 40.000 metres quadrats de superfície. El projecte original preveia un magatzem de més de 26.000 metres quadrats i unes oficines en un bloc adossat a la nau de 1.230 metres quadrats. Característiques que la nova companyia descarta detallar.

Mentrestant, els treballs a l’indret continuen. La façana principal dona a la carretera B-124 que connecta de forma directa amb Sabadell, un fet que ràpidament ha cridat l’atenció d’un gran nombre de ciutadans que circulen per l’emplaçament, expectants per conèixer l’evolució dels pròxims mesos.