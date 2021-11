La segona plataforma logística del país, a Castellar

Castellar del Vallès tindrà una de les plataformes logístiques més grans de la segona corona metropolitana. La companyia promotora d’edificacions TechStone, de la mà de la consultora Quick Expansión, construirà una nau de grans dimensions al Polígon Pla de la Bruguera amb l’objectiu de vendre-la a una empresa del sector industrial o logístic. De moment, encara no hi ha comprador.

El delegat de Quick Expansión, Joaquim Viñas, explica al D.S. que estan negociant amb diverses empreses que es volen fer càrrec de la plataforma logística, però encara no hi ha res tancat. De fet, Viñas assegura que potser podrien arribar a ser dues companyies les qui compressin la nau. “Estem parlant amb empreses del sector de l’automoció elèctrica i amb empreses industrials. No tenim pressa per trobar l’operador, ja que la nostra intenció és que la plataforma logística sigui un èxit“, afirma. De moment, encara no s’ha pressupostat el cost de les obres, que està previst que acabin a finals de l’any 2022, just quan s’espera que ja hi hagi comprador.

Dit això, plataforma logística té una parcel·la més de 40.000 metres quadrats de superfície. A més, comptarà amb un magatzem de més de 26.000 metres quadrats i unes oficines en un bloc adossat a la nau de 1.230 m2. La façana principal donarà a la carretera B-124 que connecta de forma directa amb Sabadell.

Així mateix, la plataforma disposarà de 26 molls de càrrega, que tindran una alçada de gairebé 14 metres. L’edifici, que tindrà una estructura de formigó, també serà apte per dur a terme activitats de risc mitjà amb seguretat, i comptarà amb un segell de construcció sostenible.

Quick Expansión ja va assessorar en el seu dia la compravenda de la parcel·la on ara s’aixecarà aquest nou projecte. “En els últims temps, amb l’increment del comerç on-line, la demanda de parcel·les logístiques ha crescut per la necessitat de més emmagatzematge. La parcel·la de Castellar serà un bon actiu per satisfer aquesta necessitat”, assenyala Joaquim Viñas.

