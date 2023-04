‘Les nostres mares’, de Gemma Ruiz i ’32 de març’ de Xavier Bosch els més venuts aquest Sant Jordi a Sabadell

Els experts literaris han encertat. Les apostes destacaven els llibres dels sabadellencs Gemma Ruiz i Xavier Bosch. Així ha estat, ambdós escriptors han triomfat. La primera, amb els seus títols ‘Les nostres mares’ i ‘La possibilitat de dir-ne casa‘. El segon amb l’obra anomenada ’32 de març’. Tot en una diada de Sant Jordi en la qual, segons els llibreters, hi ha hagut un gran volum de vendes.

A la Llar del llibre un dels autors més demandats ha estat Xavier Sala i Martín amb ‘De la sabana a Mart: L’economia de la intel·ligència natural’. També el llibre d’Elísabet Benavent anomenat ‘Cómo (no) escribí nuestra historia‘. Com bé han explicat, els més demanats han estat els més ben valorats per la crítica els dies previs. “Sobretot són les apostes previsibles de cada any. Hi ha deu que saps que es vendran moltíssim i ja ens preparem per això”, ha comentat un dels responsables de la llibreria. Pel que fa al volum de vendes, aquest també s’ha valorat molt positivament: “Ha anat molt millor que altres anys, sobretot perquè l’anterior va ploure i aquest ha fet molt bo. Dissabte va ser més fluix, però aquest ha estat molt intens”.

Des d’Abacus han destacat obres com ‘Delito‘ de Carme Chaparro, ‘El ángel de la ciudad‘ d’Eva García o ‘Les calces al sol‘ de Regina Rodríguez. “Ha estat un bon Sant Jordi, l’any passat ja va ser bo, però a falta de confirmació oficial creiem que aquest serà molt millor”, han expressat membres de la paradeta ubicada a la plaça del Doctor Robert.

Un dels altres punts consultats ha estat la Llibreria Macondo. Per ells títols com ‘Como bestias‘ de Violaine Berot, ‘La gran enciclopedia del Barça‘ de La Sotana o ‘El cuco de cristal‘ de Javier Castillo. “Hem intentat anar més enllà d’experts recomanant els llibres que crèiem que podien interessar més als nostres lectors, els hem vist molt satisfets i esperem que els hagi agradat” han explicat des de la llibreria.