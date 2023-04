L’Astralpool CNS cau davant el líder Brescia i es queda sense opcions a la Champions

L’Astralpool Club Natació Sabadell s’ha vist superat pel Brescia (10-14) a l’últim partit a la Finetwork Aquàtics de Champions de la temporada. Amb aquesta derrota davant el líder del grup B, els waterpolistes de Quim Colet es queden sense opcions de classificar-se per a la següent ronda de la màxima competició continental.

En el primer període, el conjunt italià s’ha pogut posar per endavant després de diversos atacs frustrats a tots dos costats amb un llançament de Di Somma. Averka ha posat l’empat ràpidament aprofitant la primera exclusió del partit. Les grans parades d’Edu Lorrio i Tesanovic han evitat un marcador més ampli als primers 8’. No obstant això, un segon gol de Di Somma a la darrera jugada del primer temps ha posat l’1 a 2 amb el que s’ha arribat al final.

Al segon quart, el Brescia ha obert escletxa al marcador. Dolce, Renzuto i Di Somma, erigint-se en el malson sabadellenc, han incrementat el marcador italià amb un parcial que ha obligat Quim Colet a demanar temps mort. Alesiani i Luongo han contrarestat el gol de Fran Valera, tancant el marcador del segon període amb un decantat 2 a 7.

Els gols de Sergi Cabanas, per partida doble, i Bernat Sanahuja a l’inici del tercer temps, units al gol de Di Somma han permès als waterpolistes sabadellencs acostar-se al marcador amb el 3 a 1 de parcial. No obstant això, els italians s’han refet i, després d’un temps mort, un nou gol de Di Somma juntament amb dos més de Luongo i Renzuto han tornat a obrir diferència al marcador. Sobre la botzina, Averka ha retallat distàncies deixant el 6 a 11 i el partit gairebé decidit.

Ja al darrer període, els italians han certificat el seu triomf amb dues anotacions ràpides de Dolce i Kharkov. No ha defallit, però, l’Astralpool i els gols consecutius de Valera i Cabanas -el tercer en el seu compte particular- han tornat a reduir l’avantatge visitant. La resposta l’ha posat Luongo, amb el seu tercer gol. Ja als últims minuts, Averka i Valera, acompanyant Cabanas com a màxims golejadors sabadellencs, han tancat el marcador amb el definitiu 10 a 14.

Sense opcions de ‘Final Eight’



“Són el millor equip del grup i també el més físic, en totes les disputes han estat per sobre. Hem pecat de precipitació en alguns atacs per voler fer el gol massa de pressa”, ha valorat el tècnic Quim Colet. L’entrenador de l’Astralpool també ha parlat sobre l’eliminació de l’equip, que ja no pot classificar-se per a la ‘Final Eight’: “Mai hem mirat la classificació a la Champions. El nostre únic objectiu sempre ha estat competir cada partit i intentar sumar els màxims punts possibles independentment de la posició”.

/Lluís Franco