Passa enrere del CNS i l’Escola Pia en els seus objectius

Club Natació Sabadell i Escola Pia van perdre i es queden a un punt del play-off i la permanència, respectivament. Tot i que arribaven en bona dinàmica, cap dels dos representats sabadellencs de Segona B van poder mantenir les sensacions i continuar donant passes endavant.

El CNS va caure en la visita del Canet (2-3). Un gol als primers instants dels visitants va fer anar a remolc als nedadors tot el partit. Arnau Pineda va posar la igualada, però només un minut després els canetencs van retornar l’avantatge. Ja a la segona meitat, un tercer gol dels del Maresme va deixar el partit bastant decantat. No obstant això, Germán Escudero va donar emoció al final de l’enfrontament amb el 2 a 3 definitiu. Els d’Adri Sánchez es queden a un punt de la zona de Play-off després de l’empat de l’Hospitalet Bellsport. Aquest dissabte (18h) visitarà la pista d’un rival de la part alta, el tercer classificat, Covisa Manresa que es troba 5 punts per sobre dels nedadors.

L’Escola Pia, per la seva banda, va perdre amb contundència davant el segon classificat, el Cerdanyola (8-3). En una primera part molt igualada, dos gols cerdanyolencs van començar a posar distància al marcador. Ja a la segona, Jordi Sardà va retallar distàncies, però dos gols més dels locals van deixar el partit força decantat. En un intercanvi de cops al tram final, els escolapis van sortir mal parats. Els gols de Dani i Peluca van ser contestats ràpidament pel Cerdanyola i ja al final, amb porter-jugador, van anotar 3 gols més per arrodonir el triomf amb el 8 a 3 definitiu. Els jugadors de Pedro Donoso es queden a 1 punt de la zona de permanència que marca el Calvià-Palma, però veu com alguns dels seus rivals directes es distancien a la classificació. Dissabte (18h) rebrà al penúltim classificat, el Ripollet, a Can Colapi en un partit on només val el triomf.

Retorn amb victòria del FS Sabadell Femení

A la Divisió d’Honor femenina, el cap de setmana va ser molt més positiu. El FS Sabadell Femení va tornar a la competició amb un triomf a la pista del BaixSud Castelldefels (4-5) amb una remuntada a la segona meitat. Les arlequinades ja són sisenes i, amb la permanència a la butxaca de forma matemàtica i sense opcions d’ascens, l’objectiu en les tres jornades restants és acabar el més amunt possible. La tercera plaça es troba a només 3 punts.