Nou màxim de denúncies per violència de gènere a Sabadell: 865 casos en mans dels jutjats

“No em vaig atrevir a denunciar, però un informe mèdic el va delatar”, explica la Sílvia, una dona que va rebre un cop per part de la seva ja exparella. “Era el primer cop que m’ho feia, i ho vaig intentar amagar a tothom, els deia que havia estat un error puntual”, apunta. Es van activar totes les alertes al seu voltant. Mesos més tard, després de coaccions, acabava trencant vincles amb el seu agressor. No va denunciar, però anima a altres dones a atrevir-s’hi. “Denunciar és la sortida. Per protecció i per justícia”.

És una història que es queda darrere de les xifres oficials, que tornen a marcar un nou màxim. Sabadell tanca el 2022 com un annus horribilis pel que fa a violència masclista: els jutjats han tramitat 865 denúncies, segons dades de l’Observatori del Vallès Occidental. La gran majoria (83,6%) han estat les víctimes que s’han presentat a una comissaria a delatar el seu agressor. Però d’altres també han estat descoberts a través d’un part de lesions rebut directament a seu judicial (16,4%).

Només el Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la Policia Municipal de Sabadell ha atès el 2022 pràcticament 300 casos, 59 des de l’inici del 2023, però no tots arriben a denúncia. “Hem detectat un increment d’atencions i assessoraments en casos de violències masclistes i això es tradueix en més denúncies. Per què? Perquè hi ha més acompanyament i recursos a disposició de les víctimes”, apunten fonts de l’equip del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). De fet, el darrer 2022 han atès 459 dones i 38 fills.

Però aquestes xifres no contemplen tots aquells casos que es queden entre quatre parets: hi ha qui mai denuncia. O, que quan vol fer-ho, ja és massa tard perquè no queda cap rastre. És el cas de la Maica (nom fictici) i el seu fill, el Toni, que van viure de prop amb un home alcohòlic que, com a norma, maltractava la dona. “Quan era petit, no em preguntava per què els pares cridaven i perquè la meva germana plorava”, recorda el Toni. Més endavant, veia que faltava la vaixella. El seu pare l’havia llançat contra el terra.

Es va adonar que el seu pare bevia força. I que ell tampoc estava bé. Quan el pare tornava del bar a casa, i arribava begut, assimilava que hi hauria crits. La mare feia molts anys que estava amb el seu marit i “l’amor la cegava”. “No assimilava que estava sent maltractada perquè mai no va agredir-la físicament”. Fins que un dia, fa ja dos anys, va adonar-se que era víctima de violència de gènere i va decidir separar-se. Va buscar aixopluc al SIAD i va optar per denunciar el seu agressor, un cop ja estava en procés de separació i després d’amenaces greus. “La policia ens va dir que no hi havia proves suficients, era la paraula d’un contra la de l’altre, però la denúncia va quedar registrada”, explica el Toni.

Tres dones assassinades

L’any 2022 van assassinar tres dones per violència de gènere a la comarca, la xifra més elevada dels darrers quatre anys. Dues de les víctimes residien a municipis que pertanyen al partit judicial de Terrassa i una al de Sabadell. En el darrer cas, la jutgessa d’Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell va enviar a presó provisional sense fiança a l’home de 69 anys, veí de Santa Perpètua de Mogoda, que va assassinar la seva parella de 88 anys i que va trucar el 112 per a confessar-ho.

Els grans crims són l’excepció, però: les lesions lleus són les més habituals (63,1%), seguit dels delictes contra la llibertat, integritat moral i intimitat (15,7%).