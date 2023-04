L’OAR Gràcia Sabadell defensa el seu curt avantatge a Zarautz

A completar la gesta. L’expedició de l’OAR Gràcia femení ha viatjat aquest divendres, en tres furgonetes, al País Basc carregat d’il·lusió i amb l’objectiu de segellar el passaport a les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or. Afronta el decisiu duel de tornada el dissabte (19.30 h) davant l’Aiala Zarautz amb un gol d’avantatge (31-30). Prepararà el partit en un alberg de Getaria, a uns 5 quilòmetres de Zarautz, per tenir una mica més tranquil·litat, en plena costa del Cantàbric.

“Les sensacions que té l’equip són bones”, assegura Janna Sobrepera, gran protagonista del partit d’anada amb els seus 12 gols que haurien pogut ser més si no hagués topat diverses vegades -quatre consecutives a la primera part- i la portera del conjunt basc. “Abans del primer partit teníem indicis de com jugava el Zarautz, però ara tenim molta més informació després d’enfrontar-nos a la pista. Hem pogut comprovar que té un gran nivell, però nosaltres vam ser capaces de remuntar un marcador molt advers i això ens dona confiança”, subratlla.

De fet, l’OAR va demostrar, una vegada més, la seva capacitat de supervivència en els moments més complicats. “Quan estàs sis gols per sota, qualsevol altre equip es podria enfonsar i abaixar els braços. Nosaltres, no. Tenim aquest ADN de l’OAR que mai ens donem per vençudes. Ja ho hem demostrat a la lliga i en aquesta eliminatòria ho vam tornar a fer. També va ser clau el gran suport de l’afició per continuar lluitant. Sembla que ens agradi això de les remuntades”, diu amb un somriure.

La renda és mínima i sap que no es pot especular amb el resultat, però la Janna adverteix que “de moment, la pressió és per a elles. Espero de nou un partit molt competit i possiblement un marcador ajustat”. Cal recordar que a l’OAR li val, òbviament, la victòria i l’empat, però també una derrota per un gol si és capaç d’arribar a la xifra de 31 gols. Per exemple, un 32-31 o un 39-38. En cas d’empat en el global, passa l’equip que més gols ha fet com a visitant (anada va ser un 31-30).

Una de les claus, assegura, és “evitar les desconnexions. Hem de fer 60 minuts gairebé perfectes” i tampoc s’oblida de l’ambient: “El pavelló serà una olla de pressió, això ja ho sabem, com ho va ser el nostre. Allà viuen l’handbol amb molta intensitat i ja ho vaig comprovar jugant a Zarautz una fase juvenil d’ascens amb el Sant Quirze”. No estarà sol l’OAR perquè s’espera la presència de prop d’un centenar de seguidors. El club basc només va concedir 50 entrades inicialment (després van arribar a 80). La resta s’hauran d’adquirir a les taquilles abans del partit.

“Hem de ser més sòlides”

L’entrenadora, Carol Carmona, també es refereix a la “màxima motivació” de les seves jugadores com a principal argument. “Vam tenir l’anada perduda durant 56 minuts i la remuntada significa un plus de confiança, per creure-hi encara més”, subratlla. Admet, això sí, que caldrà “ser més sòlides i solidàries en defensa i també hem treballat aquesta setmana per assimilar determinats conceptes i contrarestar millor el seu joc”.

Passi el que passi, tant Carol Carmona com Janna Sobrepera no tenen en el seu vocabulari la paraula fracàs. “Ara només penso a superar l’eliminatòria, però el fet d’arribar fins aquí ja significa una gran temporada. Era el nostre primer objectiu. Ara intentarem fer realitat el segon”, reflexiona l’entrenadora.

La Janna encara és més contundent: “Es va construir un equip gairebé nou i només fa set mesos que juguem juntes. Ha estat un any extraordinari, de ’10’. Ara busquem l’excel·lència. L’èxit és no deixar de competir en cap moment”. Les verd-i-blanques volen escriure una nova pàgina d’or al País Basc i estar a la fase d’ascens entre el 12 i 14 de maig.