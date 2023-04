El Sabadell vol fer un nou pas de gegant cap a la permanència en el seu primer duel directe

En el seu primer duel directe d’aquesta recta final del campionat, el Sabadell vol fer diumenge (12 h) un nou pas de gegant davant un At. Balears que arriba a la Nova Creu Alta en el seu millor moment de la temporada, havent sumat 18 dels últims 24 punts, amb tres victòries consecutives, precisament l’objectiu que pretén assolir el conjunt arlequinat després de guanyar a Castellón i SD Logroñés.

Ni aquest ‘sis de sis’ fan variar el discurs de Miki Lladó. “És evident que aquests sis punts han propiciat un panorama millor, però encara queda molt camí per fer. Hem de continuar demostrant que volem estar a aquesta categoria i, per tant, ens cal sumar més punts”, subratlla.

Quants seran necessaris? El tècnic també ho té clar: “Internament, ho penses, però fer càbales és una absurditat ara mateix i et pot portar a una aproximació errònia. Si no haguéssim guanyat aquests dos últims partits, ara estaríem en descens i hauríem de dir el mateix: hem de sumar”.

La primera oportunitat serà contra l’At. Balears, el rival més en forma actualment del grup, com reconeix Miki Lladó: “les dades així ho demostren. Des de gener és el segon millor atac de la lliga després del Barcelona At. Té una plantilla dissenyada per les posicions capdavanteres, però les circumstàncies han estat diferents i una vegada ha sortit de la zona de descens, la sensació és que s’ha destensat i han arribat els resultats”.

César, Moha i Sergi Garcia

Amb Adán Gurdiel i Àlex Sala (aquest tota la competició) fora de combat, Miki va confirmar que podrà disposar de César Morgado, Sergi Garcia i un Moha Keita que tornarà a la convocatòria després del càstig a Las Gaunas. De totes maneres, va donar a entendre pocs canvis. “El plantejament serà similar al dels dos últims partits”.

D’altra banda, el tècnic santcugatenc també va parlar del seu futur. “Si no s’aconsegueix l’objectiu, no hi ha res a parlar, però en cas de permanència m’hauré guanyat l’opció a negociar la renovació si el club ho vol. Ara, però, aquesta no és la meva prioritat”.

Rival en ratxa

Dinàmica positiva. Així arriba l’At. Balears a la Nova Creu Alta, deixant enrere una situació molt delicada i marcada per la inestabilitat a la banqueta, per on han desfilat quatre tècnics: Jordi Roger, José David Sierra (interí), Onésimo Sánchez i José Antonio Garcia Escudero, Tato, qui sembla que ha trobat la tecla: 18 dels últims 24 punts. El conjunt baleàric encadena tres victòries consecutives. A fora és el rei de l’empat: 8 taules acumula. Ha guanyat a Lezama (0-1), Tarragona (1-3) i la Nueva Condomina (0-1). La seva gran amenaça és Dioni Villalba, un dels màxims golejador de la categoria amb 14 dianes.

Això sí, haurà de lluitar contra la història. La Nova Creu Alta no entra en el capítol d’estadis propicis per l’At. Balears. De fet, mai ha pogut marxar amb l’alegria d’una victòria en cap de les categories. A l’extinta Segona B només va esgarrapar dos empats en les seves sis visites. A la categoria de plata, un 3-3 i un 3-0, i els últims antecedents a l’antiga Tercera Divisió van acabar amb un 0-0 i 2-0 (en un duel clau per l’ascens). La temporada passada va caure 1-0 amb un gran gol de Jacobo. L’àrbitre serà l’andalús José Antonio Sánchez Villalobos, qui ja ha xiulat al Sabadell aquesta temporada en la seva derrota a l’Estadi Olímpic Camilo Cano davant La Nucía (1-0).