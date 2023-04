Latinos por Gabriel es presenta amb una petita polèmica

La plataforma Latinos por Gabriel, que simpatitza amb l’alcaldable d’ERC Gabriel Fernàndez, s’ha presentat aquest migdia a la plaça de l’Argub del parc de Catalunya. Per fer-ho, el col·lectiu ha organitzat una Festa de la Diversitat amb espectacles, música i danses de diversos països llatinoamericans. Tot en un acte que ha generat una petita polèmica entre ERC i l’Ajuntament.

“No és un acte polític”

Les queixes dels republicans sorgeixen arran de l’organització de l’acte. Segons ERC, el consistori ha posat moltes traves i consideren que s’ha discriminat al col·lectiu negant-los la cessió de taules i cadires, material que ha acabat portant el mateix partit. “No els han donat el material perquè diuen que és un acte polític. I no ho és, perquè aquí no s’està demanant el vot per ningú”, han explicat fonts del partit. Des de l’Ajuntament, però, s’han defensat al·legant que la cita era amb caire electoralista i que, per tant, han prioritzat cedir material a altres entitats. Per esclarir els fets, el mateix Fernàndez exigirà una explicació escrita en els pròxims dies.

Promoció social i cultural

Tot i les traves, l’esdeveniment s’ha celebrat amb plena normalitat. Així ho ha explicat Juan Manuel Cobeñas, portaveu de la plataforma. “Nosaltres el que busquem avui aquí és promocionar socialment i culturalment la comunitat llatina a Sabadell animant-la a ser més activa a les institucions i el dia a dia de la ciutat”, ha expressat.

Tot i assegurar que la cita no tenia intenció política, Cobeñas ha reiterat el suport del col·lectiu a Gabriel Fernàndez. “Com a llatins i sabadellencs ens genera molta il·lusió pensar que el Gabriel pot ser el primer alcalde d’origen llatinoamericà”, ha assegurat. I és que el seu suport ve de molts anys enrere: “Som amics i sempre ha estat el nostre portaveu”.

Pel que fa a l’Ajuntament, Cobeñas no li ha donat gaire importància: “El divendres a la tarda vam tenir un petit malentès, finalment ens han cedit l’espai i la tarima, la resta ho hem hagut de portar nosaltres”.