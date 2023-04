Neix Latinos por Gabriel, una plataforma per donar suport al candidat d’ERC a Sabadell

La plataforma Latinos por Gabriel donarà suport a la candidatura d’ERC a les eleccions municipals, tal com ha anunciat aquest dimecres en una roda de premsa a la plaça de l’Argub del parc de Catalunya.

Es tracta d’una agrupació llatinoamericana d’entitats i ciutadans de Sabadell que simpatitza amb l’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, perquè “considerem que és una persona molt propera que no només ha nascut a Uruguai, sinó que també és d’aquí perquè som d’on vivim i treballem i tenim el català com a llengua d’acollida”, segons va indicar Derbi Marín. Si Fernàndez és escollit alcalde, la plataforma li demana que els tingui en compte i doni l’oportunitat de reivindicar-se a la ciutat, perquè “som un actiu que contribuïm al desenvolupament econòmic i demogràfic del país, amb natalitat i treball, i ocupant llocs de feina que no volen ser ocupats”.

“El Gabriel és llatí com nosaltres”, celebra Juan Manuel Cobeñas. I és que Gabriel Fernàndez va néixer a la capital d’Uruguai, Montevideo, el 1972 i opta a ser el primer alcalde llatinoamericà de la ciutat. A la candidatura de les eleccions municipals, previstes pel diumenge 28 de maig, l’acompanyen sabadellencs originaris de sis països de llatinoamèrica.

Festa de la Diversitat

Latinos por Gabriel celebrarà aquest diumenge una Festa de la Diversitat amb danses de diversos països llatinoamericans. L’acte, gratuït, serà a partir de les 12 h a la plaça de l’Argub del parc de Catalunya. Hi haurà animació infantil, actuacions musicals de grups com Perú Ritmos y Costumbres, Saihua (Equador), Salay (Bolívia), Contras3 (Hondures) i hi actuarà Hugo Colacho.

També hi haurà activitats i parades de menjar. “Serà un esdeveniment per celebrar la diversitat amb persones de països d’arreu del món”, afegeix Derbi Marín, que forma part de la llista d’ERC a les eleccions com a independent, en el número 18.