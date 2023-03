ERC Sabadell presenta llista i es reivindica com a única opció per competir l’alcaldia

ERC Sabadell té moltes esperances dipositades en les pròximes eleccions municipals. Així ho evidència el partit en tots els seus actes i, aquest dissabte a la tarda, durant l’acte de presentació de la seva llista electoral ho ha tornat a demostrar. L’esdeveniment, que s’ha celebrat a l’amfiteatre dels Jardinets, ha comptat amb l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, com a mestressa de cerimònies.

“Venim a tombar el règim”

Així de clar ha començat la seva intervenció Gabriel Fernàndez. L’1 d’ERC Sabadell no s’ha mossegat la llengua i ha atacat amb duresa al PSC. “Portem 24 anys on 20 d’aquests han governat el règim dels mateixos, funcionant perquè tenen la capacitat de comprar”. Segons Fernàndez els socialistes són un partit “que mai canvia, quan eixamplen ho fan pel costat la de la dreta o ho fan pel del nacionalisme espanyol”, ha afirmat. Un retret en el qual ha recordat les noves incorporacions provinents de C’s a l’equip de Farrès. “Ara ens enfrontem a la C del PSC i també la de C’s”, ha reblat.

Davant una presumible pugna a 2 entre socialistes i republicans per l’alcaldia, Fernàndez s’ha volgut mostrar com l’única alternativa: “Les eleccions van de F, la de Farrès o la de Fernàndez, no hi ha cap altra”. Per evidenciar les diferències el republicà ha parlat del model de macroprojectes i del cas Rodríguez. Sobre l’últim tema ha assegurat que “treballarem per esclarir els fets” i ha recordat que “el PSC és l’únic partit d’aquesta ciutat amb condemnats i processats per corrupció”.

Pel que fa a la valoració de la llista, Fernàndez s’ha mostrat molt satisfet: “Volíem una llista de front ampli i divers, crec que ho complim”. També ha afegit que “ens hem volgut obrir com a partit i buscar tot allò que ens uneix per treballar plegats”.

Parlen els candidats

Abans de les seves paraules, i en una breu introducció, Forcadell ha introduït una llista que segons ella “mostra transversalitat i pluralitat”. I és que els republicans compten amb membres de 7 països i cultures diferents. A més a més, també presenten un equip amb persones provinents d’altres formacions polítiques com CiU, PSC o EUiA entre altres. Per l’expresidenta els escollits representen “una llista guanyadora i plenament republicana que defensa la igualtat i les persones que més ens necessiten”.

A continuació ha estat el torn dels membres de la llista. Així doncs, els 12 primers- en ordre ascendent- han anat presentant-se sortint de dos en dos dalt l’escenari. Els primers a fer-ho han estat Alba Torras (Jovent) i Ramon Vidal (independent). Torras ha parlat del jovent sabadellenc i la seva emancipació. Vidal ha parlat de salut i dels plans de serveis que el partit vol implementar en cas d’arribar a l’alcaldia.

Tot seguit ha estat el torn de Pepi Castaño i Raul Barrosso. Castaño ha parlat de l’emergència climàtica i Barrosso de seguretat. Punt en el qual ha expressat la necessitat d’ampliar els efectius de la policia local.

Els següents en intervenir han estat Alicia Valencia (EUiA) i Ferran Ruz (Jovent). Valencia ha explicat la problemàtica de l’habitatge i ha proposat recuperar la caserna per fer-hi habitatges per als joves de la ciutat. Pel que fa a Ruz, s’ha centrat en l’ecologisme i valorar els projectes del Surfcity i el 4t Cinturó com “projectes d’una altra època”.

Al seu torn, Francisca Maya ‘Popi’ i Pere Farrés han parlat d’acció social i feminisme i educació i cultura respectivament. Seguidament, han intervingut Èlia Soriano i Santi Valls parlant de millores en l’administració i urbanisme i mobilitat.

Per acabar ha estat el torn de Sílvia Renom (independent), que ha parlat de recuperar “la marca Sabadell” i del mateix Gabriel.

Durant l’acte s’han pogut veure dos vídeos de suport. Un del conseller de territori, Juli Fernàndez, i l’altre de la secretària general d’ERC, Marta Rovira. També hi ha hagut una petita intervenció musical del grup Contrastres i s’ha projectat un vídeo amb tots els membres de la llista i suplents.

La resta de la llista

A més a més de Fernàndez i els 12 primers membres, ja esmentats, la llista d’ERC a les municipals estarà formada pels següents membres:

13. Roger Vilaret

14. Elena Martínez (independent)

15. Francisco Garcia

16. Imma Cabré

17. Marc Serrano

18. Derbi Marín

19. Adel Pereira

20. Laia Silvestre

21. Quim Belmonte

22. María Oyagata

23. Manel Ruiz

24. Luisa Sánchez

25. Gerard Álvarez

26. Iolanda Furriols

27. Juli Fernàndez