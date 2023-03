La crisi al Govern municipal desencadenada per l’expulsió del tinent d’alcaldessa Jesús Rodríguez ha deixat llums i ombres. Marta Farrés ha presentat una denúncia contra el regidor per haver-la coaccionat i amenaçat per e-mail i en persona: ell, molest per no anar a la candidatura del PSC, l’hauria amenaçat amb treure irregularitats “falses” en un intent desesperat per entrar a les llistes. En canvi, Rodríguez sosté que l’aparten per haver investigat sobre fets “il·lícits” de l’Ajuntament amb l’empresa de neteja i recollida d’escombraries Smatsa. Tot sense entregar cap documentació.

Què hi ha del cert? Com és que Farrés ha denunciat un regidor del seu Govern? Quin recorregut té el cas en termes polítics i judicials? El Diari fa un repàs cronològic de la crisi que ha marcat el final del mandat de Farrés.

L’origen: la llista



Dijous, 16 de març. L’alcaldessa i el seu número 2, Pol Gibert, es reuneixen amb Jesús Rodríguez per comunicar-li que no anirà a les llistes del PSC en les eleccions municipals del maig.

Seg0ns sosté Farrés i el PSC, Rodríguez s’enfada i demana que li “arreglin” la situació amb “diners”. Ell és funcionari de l’Ajuntament i exigeix que, si torna a la feina, que se li sumin “triennis per cobrar més” i tenir una “bona plaça”. L’alcaldessa ho veu com una coacció i, en canvi, Rodríguez nega que això es produís.

Què denuncia el regidor i què respon l’Ajuntament?

Diumenge, 19 de març. Jesús Rodríguez envia un correu electrònic al que ha tingut accés el Diari en què acusa regidors de Govern i funcionaris de “prevaricar” i actuar amb “connivència” envers l’empresa de neteja Smatsa. No aporta cap documentació. Tot i això, deixa per escrit una sèrie “d’irregularitats” sobre l’increment del cost del servei en relació a l’IPC, el número d’escombradores i la manca de rentat de contenidors. A banda, al·lega que s’han fet reunions Ajuntament-Smatsa “sense la seva presència”, sent ell el responsable polític de la neteja.

Tant l’alcaldessa com altres membres de l’equip de govern i funcionaris, així com el PSC, consideren que la voluntat del correu és part del “xantatge” amb “denúncies falses” perquè els socialistes es vegin obligats a readmetre’l a la candidatura.

Però què indica el missatge? Quines acusacions fa? Rodríguez assegura que Smatsa exigeix actualitzar el cost del servei amb l’IPC el febrer en comptes del març, com s’ha fet fins ara, un canvi que representaria pagar uns 550.000 euros de més per l’empresa enguany. Critica que els tècnics ho vulguin acceptar.

Segons fonts de la coordinació tècnica de Territori sosté que això és “fals”: el Govern municipal ha encarregat un estudi jurídic independent que no només descarta el que demana Smatsa, sinó que proposa que l’IPC s’actualitzi el juny, el que representaria que l’Ajuntament pagués vora un milió d’euros menys aquest 2023. És a dir, un estalvi, no una pèrdua per a les arques municipals. Aquest canvi està en mans del secretari i dels serveis jurídics.

Així mateix, l’extinent d’alcaldessa sosté que l’empresa no neteja els contenidors com hauria i no té prou escombradores per netejar carrers. Assegura que l’Ajuntament no fa seguiment d’on, quan i com funcionen. Els imcompliments que Rodríguez atribueix a l’empresa són reals, però “no és cert” que s’hagin passat per alt, segons les mateixes fonts de Territori: el 2022 es van obrir dos expedients per penalitzar Smatsa per les irregularitats en el servei. A banda, expliquen que ja hi ha uns dispositius GPS activats per fer seguiment del compliment del servei. Aquí comença a comptar el rellotge per a la destitució.

De paraules al xoc frontal

Dilluns, 20 de març. L’alcaldessa demana reunir-se amb el regidor, després de llegir el correu. La trobada es produeix al despatx de Farrés després de la Junta de Govern.

La trobada és breu i molt tensa. Segons explica l’alcaldessa, Rodríguez eleva el to i la situació se’n va de les mans: “Em va amenaçar i coaccionar amb una actitud agressiva, i em va intentar fer xantatge amb difondre les denúncies falses si no canviava la decisió”, assegura Farrés. L’alcaldessa demana que marxi immediatament i les decisions se succeeixen: fa una denúncia als jutjats per amenaces i coaccions, contacta amb Fiscalia i, ja a la nit, destitueix Rodríguez del seu càrrec. L’endemà, tècnics i polítics informen als grups de l’oposició.

Rodríguez nega tots els fets: “És manifestament fals que jo hagi amenaçat o coaccionat a l’alcaldessa” i matisa que va sortir del despatx “sense més” després de parlar amb l’alcaldessa sobre Smatsa.

Ara, el sisme polític

Aquesta setmana, el PSC ha demanat a Jesús Rodríguez que entregui l’acta de regidor, un títol personal i que no pertany al partit. De moment, no ho ha fet.

La crisi política té implicacions per al Govern municipal a les portes d’acabar el mandat. Són números, és aritmètica: si Rodríguez no entrega l’acta de regidor vol dir que, a efectes pràctics, el PSC passa de tenir deu regidors a nou. Amb la regidora no adscrita, l’expodemista Marta Morell, i Junts –soci preferent del Govern– tenen 13 dels 27 regidors. És a dir, ja no tenen majoria absoluta garantida per aprovar els últims tràmits i projectes del mandat. Entre els punts decisius, hi ha el nou plec de condicions per al pàrquing unificat del Centre i la rescissió del contracte amb Saba.

I després? A judici

Què passarà a partir d’ara? La denúncia de Farrés està presentada als jutjats i falta veure els moviments de l’extinent d’alcaldessa.

La denúncia de Farrés per amenaces i coaccions està en mans del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell. S’analitzarà el correu electrònic de Rodríguez i es buscaran testimonis de la suposada discussió al despatx de l’alcaldessa per “valorar la veracitat dels fets”, indiquen fonts judicials al Diari. A priori, la versió de Farrés sembla “verosímil”.

I què passa amb les acusacions sobre irregularitats de Rodríguez? Doncs ara per ara, res. No hi ha proves ni documentació. “Estarem al cas i en tot moment s’investigarà si entrega alguna cosa”, indiquen les mateixes fonts. Al marge, Rodríguez portarà només la seva destitució davant la justícia. Fonts judicials asseguren que “no té recorregut” en tant que l’alcaldessa és qui nomena i destitueix els regidors del Govern. “S’haurà de centrar en defensar-se de les acusacions d’amenaces i coaccions”, conclouen.

La versió de Jesús Rodríguez està basada en els missatges i comunicats emesos fins ara. L’extinent, de moment, prefereix no fer declaracions.