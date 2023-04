El Torrent del Capellà enceta les festes majors de barri a Sabadell

El cicle de festes majors a Sabadell ja ha començat. El primer barri a fer-ho, com ja és tradició, ha estat El Torrent del Capellà. Enguany les celebracions han arrencat el dissabte 29 d’abril i s’han allargat fins al dilluns 1 de maig. Per a la important cita el veïnat ha decorat cases i carrers, donant un gran ambient festiu a tot El Torrent.

Ambient familiar

“Tot el barri s’ha involucrat per preparar la festa i engalanar els carrers, de moment tot està sortint molt bé I estem molt contents pels veïns”, ha explicat Mariano Molina, president de l’Associació de Veïns. Al ser preguntat per ser els encarregats d’encetar les festes s’ha mostrat molt orgullós: “Cada any som els primers i ja n’estem acostumats, ens va molt bé perquè quan demanem material sempre ens arriba”, diu amb una rialla. Enguany, la samarreta commemorativa de les festes està protagonitzada per la Pantera Rosa. Molina ha desvetllat el perquè: “Per Carnestoltes vam fer la carrossa de la pantera, com vam guanyar un premi ens va fer gràcia, i per això l’hem escollit”.

Al ser una zona petita, la festa major d’El Torrent és una celebració molt familiar. Les activitats estan coordinades per veïns i comerços del barri i voltants. Un dels voluntaris és Edu, propietari del Bar Deportivo Alfonso. “És una de les millors festes per mi, perquè és petita i ens coneixem tots. Cada any participem fent barra i intentem que tot surti rodó”, afirma.

“És una festa principalment familiar, ens ajudem entre tots i això és el més maco. El fer comunitat és el més important, sense això els barris es moririen”, expliquen Maruchi i Isabel, també voluntàries.

Les activitats

Com ha explicat Molina, les activitats han estat les tradicionals de cada any. Destacant la paellada popular, amb gairebé 300 persones inscrites, la caseta sevillana, el festival musical i els correfocs finals a càrrec de les Forques de Can Deu.