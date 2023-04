Temperatures rècord a Sabadell durant el mes d’abril

Sabadell viu aquests dies temperatures estivals. Un augment inusual per aquestes dates, amb marques superiors als 25 graus en alguns moments. Als carrers de la ciutat s’ha notat i en els sabadellencs també. I és que la gran majoria han adaptat els seus outfits a les temperatures actuals, traient la roba d’estiu de l’armari.

Adaptar-se al clima

“No ens esperàvem que fes tanta calor per aquestes dates, perquè estem a primavera i als migdies, sobretot, sembla ben bé estiu”, explica Gemma. Per a combatre les temperatures ho té clar: A casa de moment és suportable, al carrer ja costa més i quan sortim ja ho hem fet sense jaqueta o amb una de ben fina si ja és cap al vespre”. Com a responsable del fet culpa al canvi climàtic: “Es nota moltíssim, cada any que passa arriba abans la calor i de manera més brusca. Passem de molt fred a molta calor de cop, com si no existís la primavera i la tardor”, assegura.

Una altra opinió és la de Virgínia. “És cert que portem com 5-6 anys que ja va sent habitual aquest canvi, però la calor cada cop arriba abans i es fa molt feixuc”, comenta amb preocupació. “Davant d’això l’únic que podem fer és adaptar l’armari i treure la roba d’estiu. Abans ho fèiem cap a finals de maig i ara, en canvi, ho fem a mitjans d’abril. Però bé al final és això, adaptar-se i anar fent perquè tampoc podem fer altra cosa”, afirma.

Pluja i sequeres

La manca de pluja és un altre aspecte relacionat. Així ho explica Toñi: “La veritat és que és preocupant. Fa moltíssim que no plou i es nota molt. Tot està molt sec i cada cop hi ha més incendis”. Una situació que, segons ella, cada cop es viu abans: Abans començava a fer calor cap a finals de maig i ara, en canvi, a l’abril ja es nota”. Tot i això, es resigna: “L’únic que podem fer és adaptar-nos com puguem posant-nos roba d’estiu i obrint les finestres. No és una situació normal i crec que malauradament amb el pas dels anys anirà a pitjor”.

El futur del planeta també hi té a veure. “Aquesta situació ens preocupa sobretot pels nostres fills. Pel futur que els hi deixarem i també pel poc respecte cap a la natura que els estem ensenyant com a societat”, comenten Maria del Mar i Ana Mari. “Cada any veiem temperatures més altes i ja gairebé no existeix la primavera o la tardor. Tampoc plou gaire i cada cop està tot més sec augmentant el risc d’incendis”, asseveren. Per elles el canvi climàtic és el principal causant de les altes temperatures: Volem pensar que el canvi climàtic es pot revertir, però cada vegada se’ns fa més difícil confiar-hi”.